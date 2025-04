"Iran si prizadeva doseči pošten in časten dogovor z ZDA"

"Naš namen je doseči pošten in časten dogovor," je dejal Aragči, ki meni, da obstaja možnost za uspešna nadaljnja pogajanja, če bo takšen tudi pristop ZDA. Ob tem je potrdil, da bodo pogovori posredni in da bodo na njih obravnavali le iranski jedrski program, ne pa tudi raketnega programa ali drugih vprašanj, povezanih z iransko podporo oboroženim skupinam v regiji.

Da bodo pogovori posredni in da bo ameriško stran zastopal posebni odposlanec Witkoff, je sporočilo tudi zunanje ministrstvo v Teheranu.

Trump zagrozil z uporabo vojaške sile

Po prihodu v omansko prestolnico Maskat se je prvi mož iranske diplomacije sestal s tamkajšnjim kolegom Badrom bin Hamadom al Busaidijem in ga seznanil s ključnimi stališči Irana, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Washingtonu so v zadnjih dneh govorili, da pričakujejo neposredna pogajanja in da si prizadevajo, da bi ta vključevala razpravo o balističnih raketah in regionalnem vplivu islamske republike. Pogovori potekajo v času povečanih napetosti med stranema, potem ko je Trump večkrat zagrozil, da so ZDA v primeru neuspešnih pogajanj proti Iranu pripravljene uporabiti vojaško silo.

Trump je nato v petek na krovu predsedniškega letala Air Force One dejal, da si želi, da bi bil Iran čudovita in srečna država, ki pa ne sme imeti jedrskega orožja.

Iran, ki si prizadeva za odpravo zahodnih sankcij, ki hromijo njegovo gospodarstvo, je sicer z zahodnimi silami leta 2015 že sklenil jedrski sporazum, od katerega so nato ZDA med prvim Trumpovim mandatom leta 2018 enostransko odstopile.