"Pogajanja bodo še naprej preko posrednika. Oman bo ostal posrednik, vendar se pogovarjamo o lokaciji prihodnjih pogajanj," je v pogovoru za državno televizijo dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva. Dodal je, da se bodo v pogovorih še naprej osredotočali le na jedrsko vprašanje in odpravo sankcij ter da se Iran "ne bo pogovarjal z ameriško stranjo o nobenem drugem vprašanju".

Analitiki so sicer ocenjevali, da si bodo ZDA prizadevale, da se na dnevni red vključijo razprave o iranskem raketnem programu in o podpori Teherana t. i. osi odpora, ki nasprotuje Izraelu.

Pogajanje v prijateljskem vzdušju

Ravno v soboto so v Omanu potekali pogovori med Iranom in ZDA, pri čemer je glavni posrednik in zunanji minister te države Badr bin Hamad al Busaidi po zaključku srečanja na omrežju X sporočil, da so pogajanja s skupnim ciljem sklenitve pravičnega in zavezujočega sporazuma potekala v prijateljskem vzdušju. Delegaciji Irana in ZDA sta vodila zunanji minister Irana Abas Aragči in posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff.

Iran, ki si prizadeva za odpravo zahodnih sankcij, ki hromijo njegovo gospodarstvo, je sicer z zahodnimi silami leta 2015 že sklenil jedrski sporazum. ZDA so nato od omenjenega sporazuma med prvim mandatom Donalda Trumpa leta 2018 enostransko odstopile. Trump si sedaj prizadeva doseči dogovor z Iranom o jedrskem programu, v primeru neuspešnih pogajanj pa je zagrozil tudi z možnostjo vojaškega posredovanja.