V ukazu, ki ga je v svojem slogu poimenoval Naredimo tuše spet velike, piše, da prhanje v Ameriki ne bo več šibko, poročajo ameriški mediji.

