V Veliki Britaniji z AstraZeneco doslej 30 primerov krvnih strdkov in sedem smrti

V Veliki Britaniji so doslej ob več kot 18 milijonih ljudi, ki so se cepili s cepivom AstraZenece, zabeležili 30 primerov krvnih strdkov, med njimi je bilo sedem smrtnih primerov. Ob tem so poudarili, da koristi cepljenja še vedno prevladajo nad tveganji, in javnost pozvali k nadaljnjemu cepljenju.

Do 24. marca so tako v Veliki Britaniji zabeležili 22 poročil o cerebralni venski sinusni trombozi in osmih drugih primerih tromboze. "Tveganje za pojav te vrste krvnega strdka je zelo majhno," so zatrdili v nadzorni agenciji za zdravila in zdravstvene izdelke, poroča STA.

Število in oblika domnevnih stranskih učinkov, o katerih so poročali doslej, pa po njihovih navedbah nista nič posebnega v primerjavi s stranskimi učinki drugih cepiv, ki se uporabljajo že rutinsko. Kot so dodali v agenciji, je cepljenje najučinkovitejši način za zmanjšanje števila smrtnih primerov in hudih potekov bolezni covid-19.

Vendarle za cepivo Pfizerja in BioNTecha poročil o takšnih dogodkih ni bilo.

Zaustavitev cepljenja mlajše populacije so sprejeli na Nizozemskem in v Nemčiji

Nizozemska je sicer zadnja v vrsti evropskih držav, ki je ustavila cepljenje z AstraZeneco za mlajše od 60 let. Tako so se odločili, potem ko so zabeležili pet novih primerov tovrstnih stranskih učinkov, ki so prizadeli ženske, stare med 25 in 65 let. Ena med njimi je umrla.

Podobno odločitev, torej za zaustavitev cepljenja mlajše populacije s tem cepivom, so v začetku tedna sprejeli v Nemčiji.

Evropska agencija za zdravila (EMA), ki je cepivo AstraZenece sicer pretekli teden ponovno razglasila za varnega, naj bi posodobljena navodila v zvezi s tem posredovala prihodnji teden.

Cepivo je AstraZeneca razvila v sodelovanju z univerzo v Oxfordu.

