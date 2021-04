Slovenija ne bo solidarna pri razdelitvi desetih milijonov odmerkov Pfizerjevega cepiva

Državam članicam EU se v četrtek ni uspelo dogovoriti o porazdelitvi cepiva proti novemu koronavirusu. Namesto da bi našli enotno rešitev, so Avstrija, Slovenija in Češka zahtevale svoje delež pro rata od desetih milijonov odmerkov cepiva Pfizerja in ne nameravajo dela odstopiti državam, ki so v stiski in imajo težave s počasnim cepljenjem.

Države članice so se v četrtek zvečer dogovorile o distribuciji skoraj treh milijonov odmerkov Pfizerjevega cepiva tistim državam, ki ga najbolj potrebujejo, je v izjavi sporočila Portugalska, ki trenutno predseduje Svetu EU. Solidarnostni porazdelitvi bolj prizadetim državam pa so nasprotovale Avstrija, Slovenija in Češka, ki so zahtevale svoj celoten delež cepiv glede na število prebivalcev, poročanje tujih agencij povzema STA.

Tako se trojica ni pridružila večinski skupini 19 držav, med katerimi so Nemčija, Francija in Španija, ki so pokazale solidarnost z Bolgarijo, Hrvaško, Estonijo, Latvijo in Slovaško. Omenjene države bodo prejele okoli 2,85 milijona odmerkov cepiva, večja skupina pa si bo razdelila 6,66 milijona odmerkov. Dobavo pričakujejo v drugem četrtletju letošnjega leta.

Ob Sloveniji jim ni uspelo prepričati še Avstrije in Češke

Po dveh dneh pogajanj jim o solidarnosti ni uspelo prepričati Avstrije, Slovenije in Češke. S tem naj bi največ izgubila Češka, ki bi si lahko zagotovila okoli 140 tisoč solidarnostnih odmerkov. Ker se ni pridružila predlogu portugalskega predsedstva, je tako izgubila okoli 70 tisoč odmerkov, ravno toliko pa sta si jih skupaj dodatno zagotovili Slovenija in Avstrija z vztrajanjem pri razdelitvi pro rata. Za Slovenijo to pomeni okoli 47 tisoč odmerkov namesto predlaganih 33 tisoč, za Avstrijo pa okoli 199 tisoč namesto 139 tisoč.

Za Avstrijo in Slovenijo je rešitev sprejemljiva, ni pa sprejemljiva za Češko, ki je trenutno zelo prizadeta. Zaradi nje smo vztrajali. Solidarnostno bi morali razdeliti najmanj 5 mio odmerkov od 10 mio, kot je bilo okvirno dogovorjeno v četrtek, da bi zajeli vse, tudi Češko. https://t.co/ri64HEIb53 — Janez Janša (@JJansaSDS) April 1, 2021

Premier Janez Janša je pojasnil, da so pri svojem vztrajali predvsem zaradi Češke. "Za Avstrijo in Slovenijo je rešitev sprejemljiva, ni pa sprejemljiva za Češko, ki je trenutno zelo prizadeta. Zaradi nje smo vztrajali. Solidarnostno bi morali razdeliti najmanj pet milijonov odmerkov od desetih milijonov, kot je bilo okvirno dogovorjeno v četrtek, da bi zajeli vse, tudi Češko," je tvitnil premier.

Diplomati kritični

Podobno stališče ima tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je trdil, da Češka glede na načrte ne bi prejela zadostne količine cepiv. Avstrija naj bi zdaj poskušala Češki pomagati z dvostranskimi dogovori med državami članicami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters

Diplomati so bili sicer kritični do potez Avstrije in Slovenije. "Kancler Kurz je pokazal pomanjkanje solidarnosti," je dejal neimenovani diplomat. Ob tem je spomnil na pismo, ki ga je Kurz podpisal skupaj s kolegi iz Slovenije, Hrvaške, Bolgarije, Latvije in Češke glede enakega dostopa do cepiv. "Rad piše pisma in potem obrne hrbet zaveznikom," je dodal, poroča STA.

Eden od veleposlanikov pa je opozoril, da Slovenija poleti prevzema predsedovanje Svetu EU, ravnanje premierja pa po njegovem mnenju pošilja slab signal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sedem milijonov odmerkov

Portugalsko predsedstvo Svetu EU je sicer predlagalo, da se sedem milijonov odmerkov razdeli med vseh 27 članic Unije po načelu pro rata oziroma glede na število prebivalcev. Preostale tri milijone bi po načelu solidarnosti namenili državam, ki trenutno najbolj zaostajajo pri cepljenju - Bolgariji, Hrvaški, Estoniji, Latviji in Slovaški. Nekaj od tega bi dobila še Češka, saj naj bi tej le tako uspelo do konca drugega četrtletja cepiti vsaj 45 odstotkov prebivalcev.