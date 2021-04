V prihodnjem tednu cepivo za vse starostne skupine nad 60 let

V prihodnjem tednu bosta predvidoma v Slovenijo prišli dve pošiljki cepiv proti novemu koronavirusu, skupaj skoraj 53 tisoč odmerkov, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Tako bodo v prihodnjem tednu cepili vse starostne skupine, starejše od 60 let.

V prihodnjem tednu bo NIJZ tako izdal cepiva Pfizerja in BioNTecha ter Moderne za druge odmerke starejših od 70 let in posebej ranljive kronične bolnike.

Prav tako bodo s Pfizerjevim cepivom cepili osebe, stare od 65 do 69 let. Na voljo ga bo za okoli 47 odstotkov naročil, nekaj cepiva Moderne nameravajo razdelili v večje regijske cepilne centre.

Največ bo AstraZenece

Poleg tega lahko NIJZ za prihodnji teden izda cepiva AstraZenece za vsa naročila, ki so prišla za celjenje oseb, starih od 60 let do 64 let. Izvajalce cepljenja bodo še enkrat pozvali, da cepivo AstraZenece dodatno naročijo za starostno skupino od 65 do 69 let za tiste osebe, ki bi želele cepljenje opraviti čim prej.

V četrtek je namreč v Slovenijo prišla pošiljka s 45.600 odmerki cepiva AstraZenece, v sredo se pričakuje 40.950 odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, v prihodnjem tednu je predvidena tudi dobava cepiva Moderne, in sicer 12 tisoč odmerkov.

Na NIJZ so pojasnili, da bodo cepivo AstraZenece in Moderne dostavili cepilnim centrom v torek oziroma sredo, cepivo Pfizerja pa v četrtek.