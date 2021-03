Dobra novica glede cepiv #vŽivo

V torek smo v Sloveniji ob opravljenih 7.206 PCR-testih potrdili 1.558 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 21,6 odstotkov opravljenih testov. Povprečje pozitivnih testov zadnjih sedmih dni se počasi približuje tisoč in trenutno znaša 996. Zaradi koronavirusne bolezni je včeraj umrlo sedem ljudi.

Cepljenih dobrih 11 odstotkov prebivalcev

Glavni problem pri cepljenju so še vedno omejene količine cepiv, ki so na voljo. Število dobavljenih cepiv sicer narašča, doslej smo prejeli nekaj čez 400.000 odmerkov, je povedala Marta Grgič Vitek, nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ. Z enim odmerkom je bilo cepljenjih 11,4 odstotka prebivalcev (240.000), dvema pa 5,4 odstotka (112.000).

Grgič Vitek, @NIJZ_pr: Cepljenih je nekoliko več žensk kot moških. pic.twitter.com/Qzw5gnNliU — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 31, 2021

V aprilu bo Slovenija dobila več doz cepiva

Največ cepljenih je v starostni skupini nad 80 let, in sicer 50 odstotkov. Na cepljenje se prijavljajo še novi v tej starostni skupini, raste pa tudi precepljenost v starostni skupini od 75-79 let. Ta teden naj bi zaključili z večino cepljenj za to starostno skupino. V aprilu bo po besedah Grgič Vitek Slovenija predvidoma dobila več doz cepiva.

Grgič Vitek, @NIJZ_pr: V aprilu pričakujemo nekaj več dobav, tako da računamo predvsem na to, da bomo precepili čim več starejših. pic.twitter.com/CYsSQ0AZRI — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 31, 2021

Nezaželeni učinki cepiva

NIJZ spremlja tudi neželene učinke preko registra eRCO. "Ob 250.000 opravljenih cepljenjih s cepivom Pfizer je bilo prijavljenih 2200 neželenih učinkov, pri cepivu moderna 39 ob 20.000 cepljenjih, pri cepivu AstraZeneca pa so bili neželeni učinki prijavljeni v 1068 primerih od 75.000 cepljenj," je povedala Grgič Vitek.

Najpogostejše so težave na mestu aplikacije, težave pa so podobne tako pri cepivu Pfizer kot AstraZeneca, še dodaja Grgič Vitek.