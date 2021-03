Na OKS zavračajo Kacinove očitke: Nihče od olimpijcev se ni cepil

Na Olimpijskem komiteju Slovenije so se s sporočilom za javnost danes še uradno odzvali na včerajšnje besede koordinatorja za logistični del množičnega cepljenja proti covid-19 Jelka Kacina, ki je ob obisku cepilnega centra v Kranju med drugim izjavil, da se mu zdi nedopustno, da so v Mariboru cepili člane slovenske olimpijske reprezentance. Ob tem je zahteval tudi opravičilo predsednika OKS Bogdana Gabrovca. Na OKS so Kacinovo izjavo zavrnili kot lažnivo, zavajajočo in zlonamerno, saj se, kot so zapisali, slovenski olimpijci še niso cepili. Vlada jih je nekaj ur po Kacinovi izjavi uvrstila na prednostni seznam.

V torek je strokovni svet za šport Slovenije svetovalno skupino za cepljenje proti novemu koronavirusu pozval, naj nemudoma omogoči cepljenja olimpijcev in paraolimpijcev za olimpijske igre poleti v Tokiu. Teh športnikov bi bilo manj kot 250, so ocenili.

"Cepljenje konec junija ali v začetku julija pomeni norčevanje iz slovenskega športa, saj bi bil v tem primeru njihov nastop najmanj ogrožen, če ne celo onemogočen. To lahko vlada reši z enim samim sklepom. Večina evropskih držav je to vprašanje že uredila, Hrvaška je denimo že pred novim letom," je v torek izpostavil Bogdan Gabrovec, predsednik OKS, kjer so že januarja na pristojne organe naslovili pobudo, da bi olimpijce cepili takoj za najranljivejšimi skupinami ter nujnimi službami, denimo v tretji skupini, kjer so tudi diplomati.

Jelko Kacin je včeraj v Kranju izjavil, da se mu zdi nedopustno, da so v Mariboru cepili člane olimpijske reprezentance, "ki odhaja na Japonsko šele poleti". Foto: STA

Kacin včeraj v Kranju: Nedopustno je, da so se slovenski olimpijci že cepili

Kacin se je včeraj ob obisku cepilnega centra v Kranju obregnil ob domnevno cepljenje slovenskih olimpijcev. "Nedopustno se mi zdi, da so v Mariboru cepili člane olimpijske reprezentance, ki odhaja na Japonsko šele poleti, in to je zloraba. Pričakujem, da se bo predsednik Olimpijskega komiteja opravičil zaradi vseh pritiskov, ki jih izvajajo na lokalni ravni" je izjavil Kacin.

Na Kacinove besede so se nemudoma odzvali v Olimpijskem komiteju Slovenije, kjer so v sporočilu za javnost zatrdili, da "športniki in športnice – kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu niso bili cepljeni, kar pomeni, da ni šlo za nobeno zlorabo. To je edina resnica. To dokazuje tudi sinočnja odločitev Vlade Republike Slovenije, ki je na seji kandidate za olimpijsko reprezentanco Slovenije uvrstila na prednostno listo cepljenja," so zapisali pri OKS.

Slovenski potniki na olimpijske igre v Tokio so zdaj uvrščeni v isto skupino kot zaposleni v vzgoji in izobraževanju, diplomati in drugi uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve ter drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, pa tuji diplomatski predstavniki Slovenije in pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije v tujin. Po prvotnem besedilu strategije iz 1. marca so bili olimpijci uvrščeni v zadnjo prednostno skupino.

Medtem so tudi iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor sporočili, da niti zdravstvenem domu niti v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor niso cepili nobenega člana olimpijske reprezentance.

Bogdan Gabrovec in OKS Kacinove besede zavračajo. "Športniki in špotnice - kandidati za nastop na OI v Tokiu niso bili cepljeni, kar pomeni, da ni šlo za zlorabo," so zapisali v sporočilu za javnost. Foto: Daniel Novakovič/STA

Od slovenskih olimpijcev se je proti novemu koronavirusu po zdaj znanih podatkih cepil le kolesar Tadej Pogačar. Za cepljenje so v začetku tega leta poskrbeli v njegovi ekipi UAE Emirates.