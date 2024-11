Nad tremi oporišči v Veliki Britaniji, ki jih uporablja ameriška vojska, so ta teden zaznali več neidentificiranih dronov, so sporočili iz ameriških letalskih sil (USAF). Trenutno še ni znano, ali je šlo za sovražne drone, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Drone so zaznali med sredo in petkom nad dvema oporiščema britanskih zračnih sil v Suffolku in enim v Norfolku, ki pa jih uporablja tudi ameriška vojska.

Iz USAF so sporočili, da ni jasno, ali so bili droni sovražni. Niso želeli komentirati, ali so uporabili kakšen obrambni mehanizem, so pa pojasnili, da so ohranili pravico do obrambe.

Tiskovni predstavnik britanskega ministrstva za obrambo je dejal, da grožnje jemljejo resno in da na obrambnih objektih izvajajo stroge ukrepe.