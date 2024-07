V Valencii zaprli plaže, na delu tehniki v zaščitnih oblekah

Tri plaže na južnem delu Valencie na vzhodu Španije danes čistijo, potem ko so jih po torkovem domnevnem onesnaženju z gorivom na več sto metrih obale zaprli za javnost. Izvor onesnaženja na tem priljubljenem turističnem območju, ki je prizadelo tudi del naravnega parka, še ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Predstavnica oblasti v Valencii Raquel Ibanez je novinarjem na kraju onesnaženja povedala, da preiskujejo vse možnosti izvora oljnega madeža, na območje so napotili tudi ustrezne pomorske organe, da preverijo, ali so v morju še kakšna druga onesnaženja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na plažah je bilo danes videti tehnike v belih zaščitnih oblekah, ki so z lopatami odstranjevali oljne madeže. Ibanezova je zagotovila, da so jih odstranili z vseh območij, kjer so jih zasledili.

Predstavnik mestne civilne zaščite Juan Carlos Caballero je sporočil, da kilometre prizadetih plaž preletavajo brezpilotni letalniki gasilcev, da bi čistilnim službam omogočili učinkovito delo. V sporočilu na občinski spletni strani je dodal, da je njihov prvi cilj zagotoviti normalne razmere ter ponovno odpreti plaže za prebivalce mesta in turiste.