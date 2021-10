V Texasu strmoglavilo in zagorelo letalo, vseh 21 potnikov preživelo

Vsi potniki in posadka so bili varno odstranjeni z letala in območja požara, je preko Facebooka poročal sodnik okrožja Waller Trey Duhon.

NOW - Another small plane crashes in the US. This time in Brookshire, Texas. 21 people were aboard a plane when it crashed. Only one person was reportedly injured.pic.twitter.com/MEfsROKnoz — Disclose.tv (@disclosetv) October 19, 2021

"Podatki, ki jih imamo v tem trenutku, kažejo, da letalo ni doseglo višine na koncu vzletno -pristajalne steze in je šlo čez Morton Road ter strmoglavilo na polju severno od letališča, kjer je zagorelo," je dejal sodnik.

Ena oseba je poročala o bolečinah v hrbtu, druga oseba je imela težave z dihanjem, je povedal tiskovni predstavnik oddelka za javno varnost Texas, Stephen Woodard, ki je bil na mestu nesreče. Oba so prepeljali v bolnišnico, kasneje pa so se vrnili na letališče.

"To je dober dan. To je pravzaprav dan praznovanja za veliko ljudi," je dejal Woodard in dodal, da je bilo na krovu 18 potnikov, dva pilota in spremljevalec. Po besedah ​​narednika je bil najmlajši potnik star 10 let. Požar je bil pogašen, FAA in Nacionalni odbor za varnost prometa (NTSB) pa bosta nesrečo preiskovala še naprej.