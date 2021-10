Policisti v Tolminu v pogoreli hiši našli zoglenelo truplo

Policiste Policijske uprave (PU) Nova Gorica so popoldne obvestili, da je v naselju Pečine v Tolminu zagorela starejša stanovanjska hiša. V njej so našli zoglenelo truplo, identiteta umrle osebe še ni znana. Prav tako še ni znan vzrok požara, so sporočili s PU Nova Gorica.

Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ponikve-Planota, Most na Soči in Tolmin. O dogodku so obvestili Okrožno sodišče v Novi Gorici in državno tožilstvo. Okoliščine požara še preiskujejo, so sklenili.