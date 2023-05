V Sudanu dogovor o zaščiti civilistov

Sudanska vojska in paravojaške sile za hitro podporo (RSF) so se dogovorile o zaščiti civilnega prebivalstva in omogočanju dostave humanitarne pomoči v državo, je v četrtek pozno zvečer sporočil ameriški State Department. Ob tem so pojasnili, da glede premirja še ni dogovora. Pogovori o tem naj bi se začeli danes.

Sporazum, imenovan Deklaracija o zavezi za zaščito civilnega prebivalstva Sudana, je bil sklenjen s pomočjo diplomatov iz ZDA in Savdske Arabije na pogovorih v savdskem mestu Džeda, je povedal neimenovan vir iz Washingtona.

Odidejo lahko prostovoljno

Strani sta se med drugim dogovorili, da bosta v državo spustili humanitarno pomoč in omogočili dostop do nje. Poleg tega bosta izpraznili bolnišnice ter elektrarne in teh ne bosta uporabljali v vojaške namene.

Dogovorili sta se tudi, da bosta ljudem omogočili pokop mrtvih, poročajo tuje tiskovne agencije. Foto: Reuters

"Strinjamo se, da so interesi in blaginja sudanskega ljudstva naša glavna prednostna naloga, in potrjujemo svojo zavezo, da bomo zagotovili stalno zaščito civilistov," sta v izjavi dejala odposlanca poveljnika sudanske vojske Abdela Fataha al Burhana in vodje sil RSF, njegovega namestnika Mohameda Hamdana Dagala.

"To vključuje omogočanje varnega prehoda civilistom, da lahko prostovoljno zapustijo območja aktivnih sovražnosti v smeri, ki jo sami izberejo," so zapisali v izjavi.

Na mizi predlog o desetdnevnem premirju

Premirja sicer vojska in sile RSF niso dosegle, vendar pa se bodo pogovori o tem po poročanju ameriškega časnika New York Times, ki se sklicuje na neimenovani vir v Washingtonu, začeli danes. Na mizi naj bi bil predlog o desetdnevnem premirju.

"To ni prekinitev ognja. Gre za potrditev njunih obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu," je dejal ameriški uradnik, ki je sodeloval v pogovorih. Ob tem je sovražni strani označil za "precej oddaljeni". Foto: Reuters

Od začetka spopadov v Sudanu sredi aprila je bilo sklenjenih več dogovorov o prekinitvi ognja, vendar jih večinoma niso upoštevali. Do zdaj je bilo v nasilju ubitih več kot 750 ljudi, okoli pet tisoč je bilo ranjenih, medtem ko je razseljenih več kot 900 tisoč ljudi. Ubitih je bilo tudi najmanj 18 humanitarnih delavcev, številne humanitarne organizacije pa so svoje dejavnosti v državi začasno ustavile.