V Sudanu kljub podaljšanju prekinitve ognja nadaljevanje spopadov

Zadnja prekinitev ognja naj bi se iztekla v nedeljo ob polnoči, a sta v konflikt vpleteni strani še pred tem naznanili dogovor o podaljšanju za 72 ur, ki naj bi ga dosegli ob ameriškem in savdskem posredovanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub temu so priče že v nedeljo zvečer poročale o nadaljevanju spopadov, ti se glede na poročila nadaljujejo tudi danes. Tarča letalskih napadov je bila tudi prestolnica Kartum, od koder želi vladna vojska po lastnih navedbah pregnati pripadnike rivalskih sil za hitro posredovanje (RSF).

V spopadih, ki so med vladno vojsko in paravojaškimi silami izbruhnili sredi aprila, je bilo do zdaj ubitih več kot 500 ljudi, okrog 50 tisoč prebivalcev je do zdaj zapustilo Sudan in se zateklo v sosednje države.

"Razsežnosti in hitrost dogajanja v Sudanu so brez primere. Izjemno smo zaskrbljeni tako zaradi neposrednih kot dolgoročnih posledic za vse ljudi v Sudanu in širši regiji," je v nedeljo v izjavi sporočil generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Napovedal je, da ZN v državo v luči vse hujše humanitarne krize pošiljajo Martina Griffithsa, koordinatorja pomoči v izrednih razmerah. Ta je danes že sporočil, da so humanitarne razmere v Sudanu "na robu zloma". Izpostavil je pomanjkanje nujnih življenjskih potrebščin, cena prevoza z najhuje prizadetih območij pa naj bi skokovito narasla, zaradi česar se najbolj ranljivi ljudje ne morejo umakniti na varno.

V nedeljo je v mesto Port Sudan, ki ga spopadi do zdaj niso dosegli, prispelo prvo letalo s pomočjo Rdečega križa.

Kriza peha milijone ljudi v lakoto

Vodja Svetovnega programa za hrano (WFP) je medtem danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila, da bo agencija po začasni prekinitvi zaradi smrti treh svojih sodelavcev nadaljevala delo v državi. Kot je namreč tvitnila Cindy McCain, kriza v Sudanu peha milijone ljudi v lakoto.

Tuje države so v zadnjem tednu intenzivno evakuirale svoje državljane iz Sudana, številne pa ne načrtujejo novih poletov. Velika Britanija je denimo sporočila, da bo danes iz Port Sudana izvedla še zadnji evakuacijski let. Umik ljudi iz države sicer še vedno poteka po morju v Savdsko Arabijo.