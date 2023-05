V Sudanu kljub dogovoru o prekinitvi ognja nadaljevanje spopadov

V Sudanu naj bi danes začela veljati sedemdnevna prekinitev ognja, o kateri sta se v torek dogovorila voditelja sudanske vojske in paravojaških sil za hitro podporo (RSF). Kljub dogovoru se spopadi niso končali, strele in eksplozije pa je bilo tudi danes slišati v Kartumu in sosednjem mestu Omdurman, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojska je zjutraj sporočila, da je sprejela dogovor, ki je bil dosežen ob posredovanju južnosudanskega predsednika Salve Kiira. Paravojaške sile RSF do polnoči premirja niso komentirale, v Kartumu in sosednjem mestu Omdurman pa so danes odmevali streli in eksplozije.

Paravojaške sile so za kršitev premirja obsodile vojsko, češ da so sudanske redne sile napadle njihove položaje na več lokacijah, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Do novih spopadov prihaja le dan po tem, ko je generalni sekretar ZN Antonio Guterres priznal, da mednarodni skupnosti izbruha vojne v Sudanu ni uspelo preprečiti. Ob tem je tudi dodal, da je konflikt presenetil ZN, ki so upali, da bodo pogajanja o prehodu na civilno oblast uspešna.

Doslej je bilo ubitih najmanj 550 ljudi

V Sudanu so 15. aprila izbruhnili spopadi med vojsko pod vodstvom generala Abdela Fataha al Burhana in silami RSF, ki jim poveljuje njegov namestnik Mohamed Hamdan Dagalo. Generala, ki državo vodita od vojaškega udara leta 2021, naj bi se razhajala predvsem glede načrtovane vključitve RSF v redno vojsko. To je bil tudi ključni pogoj za končni dogovor in posledični prehod na civilno vlado, s katerim naj bi se končala politična kriza v Sudanu.

Doslej je bilo po zadnjih podatkih sudanskih oblasti ubitih najmanj 550 ljudi, skoraj pet tisoč pa ranjenih. Na desettisoče ljudi je pobegnilo v sosednje države, kar je sprožilo opozorila o humanitarni katastrofi s posledicami za celotno regijo.

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) navaja, da je že več kot 115 tisoč ljudi zapustilo Sudan in pobegnilo v sosednje države. Število notranje razseljenih ljudi pa po podatkih IOM trenutno znaša okoli 450 tisoč.

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) se medtem pripravlja na možnost, da bi zaradi krize v Sudanu v sosednje države do oktobra lahko pobegnilo več kot 860 tisoč ljudi. Ob tem je danes ocenil, da bo za pomoč do oktobra potrebnih 445 milijonov dolarjev, sredstva pa bodo namenjena ljudem, ki so po izbruhu nasilja zbežali v Čad, Južni Sudan, Egipt, Etiopijo in Srednjeafriško republiko.