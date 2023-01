V streljanju v vojašnici v bližini Dunaja ubit vojak, še en ranjen

Kot poročata avstrijska in nemška tiskovna agencija APA in dpa, je pred tem izbruhnil spor med vojakom in njegovim nadrejenim. Vojak v stražarnici je prvi začel streljati z jurišnim orožjem, nato ga je s pištolo ustrelil in ubil po činu višji vojak. Tega so kasneje ranjenega prepeljali v bolnišnico.

Zadevo že preiskuje posebna enota zveznega kriminalističnega urada, a preiskava je šele na začetku, je pojasnil tiskovni predstavnik policije Johann Baumschlager.

Kot še spominja APA, je bila vojašnica na letališču v kraju Wiener Neustadt, slabih 50 kilometrov južno od Dunaja, novembra 2019 prizorišče smrtonosnega napada psov. 31-letnega vojaka so takrat napadli in ubili belgijski ovčarji, ki jih je hranil, njegovo truplo pa so kasneje našli v pesjaku.