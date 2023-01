Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hotel lahko v namestitvene zmogljivosti sprejme nekaj več kot 70 gostov, še več prostora je v gostinskem notranjem in zunanjem obratu. Točna mesečna najemnina ni znana, so pa v prejšnjem razpisu omenjali 4.150 evrov mesečno.

Celjsko podjetje Pišek gostinstvo je odpovedalo najemno pogodbo za Hotel Celjska koča, ki ga upravlja od lanskega junija. Kot je za STA povedal prokurist Pišek gostinstva Peter Pišek, je glavni razlog za odpoved pogodbe pomanjkanje kadrov. Celjsko občinsko podjetje ZPO za hotel že išče novega najemnika, ponudbe zbirajo do 16. januarja.

"Pogodbo smo prekinili v začetku lanskega decembra. Glavni razlog je kadrovska problematika, saj smo delavce res težko našli," je pojasnil Pišek, sicer znan celjski podjetnik, predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in tudi podpredsednik te zbornice.

Nujna obnova in načrti za boljše poslovanje

Kot drugo težavo izpostavlja potrebo po celostni prenovi hotela, ki jim predstavlja prevelik finančni zalogaj, tretji razlog pa je po njegovih besedah slab poslovni model hotela.

"Razlika v obiskanosti je prevelika. Med tednom se lahko zgodi, da obiskovalcev tako rekoč ni, ob koncih tedna pa lahko nastane velika gneča. Petnajst zaposlenih je tako med tednom bistveno preveč, ob koncih tedna pa bistveno premalo," je pojasnil.

Prepričan je, da bi morala lokalna skupnost Celjsko kočo celostno prenoviti in jo ponuditi v brezplačni najem. "Stroški upravljanja so namreč previsoki. Le tak koncept bi lahko preživel," je prepričan.

Oglas za javno zbiranje ponudb že objavljen

Skladno s pogodbo, ki je predvidevala skupno petletni najem, bo Pišek gostinstvo hotel upravljalo še približno pol leta. Celjsko občinsko podjetje ZPO medtem že išče novega najemnika. V časniku Delo je tako v četrtek objavilo oglas za javno zbiranje ponudb za oddajo.

Kot so zapisali, se nepremičnina s skupno površino 1.290 kvadratnih metrov oddaja za opravljanje gostinske, velneške in hotelske dejavnosti ter recepcije s celostno ponudbo hrane, pijače in nastanitvenih kapacitet z upravljanjem zunanje gostinske enote. Rok za oddajo ponudbe se izteče 16. januarja ob 12. uri.