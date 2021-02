Iz šerifovega urada so sporočili, da je strelec v trgovini v predmestju New Orleansa ubil dva človeka. Ko so odjeknili prvi streli, je več ljudi v trgovini in pred njo odgovorilo s svojim orožjem. V strelskem obračunu pred zgradbo je bil nato ubit še strelec iz trgovine, poroča STA.

Dva človeka sta bila ranjena in so ju odpeljali v bolnišnico, je sporočila policija. Oba sta v stabilnem stanju.

Šerifov urad še ni objavil identitete strelca. Sporočili so, da se preiskava nadaljuje in da poskušajo sestaviti vse koščke zgodbe, navaja STA.