V Šrilanki po napadih na muslimane uvedli policijsko uro

V Šrilanki so uvedli policijsko uro, da bi preprečili stopnjevanje medetničnega in medverskega nasilja, potem ko je severno od prestolnice Kolombo prišlo do nasilnih napadov množic na mošeje ter trgovine in drugo lastnino muslimanov.

Policija je sporočila, da so bili napadi posledica podžigajočih in lažnih sporočil na družbenih medijih. Potem ko je v nedeljo in danes v več mestih na severozahodu države prišlo do napadov na muslimane, so oblasti danes blokirale Facebook, WhatsApp, YouTube in Instagram.

Policijska ura velja od 21. ure do štirih zjutraj

Sprva so policijsko uro uvedli v okrajih Puttalam, Kurunegala in Gampaha, potem ko je jezna množica pod vodstvom skupin kristjanov v nedeljo in danes napadla več trgovin v lasti muslimanov in več mošej. O morebitnih žrtvah ali aretacijah ni poročil. Policija se je danes odločila, da bo od torka policijska ura po vsej državi veljala od 21. do 4. ure.

"Ne smejte se, nekega dne boste jokali"

Po podatkih policije je napad množice na trgovino v lasti muslimana v kraju Chilaw v nedeljo sprožila objava lastnika trgovine na Facebooku "ne smejte se, nekega dne boste jokali", lokalni kristjani pa so to razumeli kot opozorilo pred napadom. Njegovo trgovino so uničili, bližnjo mošejo pa razdejali. Policija je nato ljudi razgnala s streljanjem v zrak, a se je nasilje razširilo v druge kraje.

Foto: Reuters

V nedeljo je prišlo do treh ločenih incidentov, ko je množica metala kamenje in zažigala motorje in avtomobile muslimanov. V mestu Hettipola so požgali najmanj tri trgovine. Danes pa je policija v najmanj šestih mestih proti več sto izgrednikom uporabila solzivec.

Do napadov skupin kristjanov na muslimane prihaja v času okrepljenih medverskih napetosti v državi po džihadističnih samomorilskih napadih na hotele in tri krščanske cerkve 21. aprila, v katerih je bilo ubitih 258 ljudi.

O spopadih med kristjani in muslimani so poročali že minuli teden iz mesta Negombo, kjer je bila aprila cerkev tarča napada.

Premier Ranil Wickremesinghe je danes pozval ljudi, naj ne verjamejo govoricam in opozoril, da bodo neredi še dodatno obremenili varnostne sile. Poudaril je, da si varnostne sile neumorno prizadevajo za aretacijo teroristov in zagotavljanje varnosti v državi.

Islamski kleriki so opozorili, da se je po napadih na velikonočno nedeljo okrepila sumničavost do muslimanov v državi, zato so jih pozvali k potrpežljivosti in zadržanosti ter naj se vzdržijo nepotrebnih objav na družbenih medijih.

V nedeljo so sicer prvič po aprilskih terorističnih napadih v cerkvah organizirali javne maše.

V državi še vedno veljajo izredne razmere in močno poostreni varnostni ukrepi. V povezavi z napadi so prijeli več deset ljudi.

Javne šole so po podaljšanih velikonočnih praznikih odprli, vendar pa je obiskanost nizka. Vse učence pred vstopom v šolo pregledajo, če imajo pri sebi eksploziv. Prvič po napadih naj bi v torek odprli nekatere zasebne katoliške šole.

V večinsko budistični Šrilanki je okoli 10 odstotkov muslimanov in okoli 7,6 odstotka kristjanov.