Koga zanima, kaj Miro Cerar meni o varnosti potovanj na Šrilanko? #video

Po tem, ko je zunanje ministrstvo spremenilo priporočilo za Šrilanko in odsvetovalo potovanja tja, so slovenske agencije odpovedale že rezervirana potovanja. Foto: MZZ

Slovenija je po nedavnem terorističnem napadu na Šrilanki spremenila priporočilo in odsvetuje vsa nenujna potovanja na otok. Je to zgolj nasvet za državljane ali je mnenje države za koga zavezujoče? Je morda tudi pogoj, na podlagi katerega lahko turist unovči zavarovanje rizika odpovedi?

V dneh po velikonočnih napadih na cerkve in hotele na Šrilanki, v katerih je umrlo več kot 250 ljudi, je na otoku vladalo izredno stanje. Ulice so zasedli policisti, oblasti so hitro posvarile pred možnostmi novih napadov, vladno priznanje, da bi lahko napad preprečili, pa je razkrilo slabo sodelovanje med organi nacionalne varnosti in oblastniki. Indijska obveščevalna agencija je namreč več tednov pred napadi njihove varnostne organe opozorila in jim celo predala informacije o načrtih, ki pa jih ti niso vzeli resno.

Naše zunanje ministrstvo, ki ga vodi Miro Cerar, se je kljub zaostrenim varnostnim razmeram sprva obotavljalo, nato pa v torek popoldne, dva dni po napadih, spremenilo priporočilo in odsvetovalo vsa nenujna potovanja v to državo.

Poročanje Planeta o tem, da so na Šrilanki imeli informacije o prihajajočih napadih, vendar niso ukrepali:

"Nikomur ni mogoče prepovedati potovanja"

Priporočila so po navedbah ministrstva, ki ga vodi Miro Cerar, "pogosto moteča za druge države in njihova predstavništva, ki bi si želela optimističnih in izključno promocijskih informacij". Foto: Ana Kovač Na ministrstvu za zunanje zadeve poudarjajo, da gre za nasvet.

"Ministrstvo v okviru svojih pristojnosti skrbi tudi za varnost potovanj slovenskih državljanov po svetu. S tem v zvezi na spletni strani objavlja ažurne in objektivne informacije o posamezni državi, tako glede varnosti kot tudi prometa, zdravstva, izrednih dogodkov in drugega."

Pri tem pa ne gre za ukaz ali prepoved. "V današnjem času in v teh razmerah namreč nikomur ni mogoče prepovedati potovanja ali mu ukazati, da kam gre oziroma ne gre. Izjema so tisti, ki jim je odvzeta prostost. Vsi drugi se samostojno odločijo, ali bodo potovali, kdaj in kam."

Kot pravijo, se trudijo, da so objavljene informacije ažurne, točne in da ne vzbujajo niti panike niti neutemeljenega optimizma. "S tem v zvezi nismo niti promotorji turističnih agencij niti nadomestne zavarovalniške ustanove." Pri tem, priznavajo, so priporočila pogosto moteča za druge države in njihova predstavništva, ki bi si želela optimističnih in izključno promocijskih informacij.

Osnova za potovalne nasvete je Dunajska konvencija o konzularnih odnosih iz leta 1963, ki državi omogoča in ji tudi nalaga skrb za varnost lastnih državljanov med potovanjem po tujini. Foto: Reuters

Agencije sledile mnenju MZZ in odpovedale polete

Priporočilo torej ni zavezujoče, kljub temu pa so ga v primeru Šrilanke turistične agencije upoštevale. Tako so po spremembi priporočil za Šrilanko odpovedale potovanja tja in potnikom vrnile denar ali uredile nadomestna potovanja.

"Trenutno smo vsa potovanja na Šrilanko odpovedali, upoštevamo priporočila in navodila MZZ," nam je povedala Nena Kraševec Mišič, vodja marketinga in odnosov z javnostmi v turistični agenciji Palma. Podobno so, kot je poročal portal 24ur.com, ukrepali v agencijah Kompas in Oskar.

Novo zavarovanje za primer terorizma

Na vprašanje, ali je to, da ministrstvo odsvetuje potovanja, lahko podlaga za unovčenje turističnega zavarovanja, Krašovec Mišičeva odgovarja, da ne. "Zavarovalnice tovrstnih zavarovanj ne ponujajo," pravi. Da veljavni zavarovalniški produkti ne krijejo tveganja terorizma, so nam potrdili tudi v zavarovalnici Adriatic Slovenica in Zavarovalnici Triglav. Zavarovanje rizika odpovedi je mogoče uveljavljati v primeru bolezni ali smrti v družini, naravne nesreče, ki zavarovalcu onemogoča potovanje, in nekaterih drugih razlogov (ti so navedeni v splošnih pogojih zavarovanja).

So nam pa iz Zavarovalnice Triglav sporočili, da se "nabor nevarnosti, ki potniku lahko preprečijo potovanje, vse bolj širi", zato bodo pred poletjem razširili nabor mogočih razlogov za odpoved. Novo zavarovanje bo krilo tudi nevarnost terorističnih napadov. "S tem zavarovanjem bomo med drugim jamčili tudi za riziko odpovedi potovanja zaradi terorističnega dejanja do 30 dni pred načrtovanim potovanjem v kraju ali na območju potovanja."

A priporočilo MZZ ne bo vplivalo na možnost unovčenja. "Dovolj bo že dejstvo terorističnega dejanja do 30 dni pred načrtovanim potovanjem v kraju ali na območju potovanja," pojasnjujejo v zavarovalnici. Kaj točno bo torej podlaga za uveljavljanje zavarovanja - ali bo to na primer uradna izjava varnostnih organov ciljne države ali kaj podobnega -, še ni znano, saj je produkt še v pripravi, pravijo v zavarovalnici.