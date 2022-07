Šrilanški predsednik pobegnil na Maldive #video

Rajapaksa je v predhodnih dneh že poskušal zapustiti državo, a mu to zaradi domnevnih sporov z letališkim osebjem ni uspelo. Posledično je zamudil štiri polete za Dubaj, kamor naj bi bil namenjen.

Šrilanške letalske sile pa so v današnji izjavi potrdile, da so zagotovile letalo za predsednikov odhod, potem ko so prejele odobritev ministrstva za obrambo. Medtem so tudi viri na Maldivih že potrdili, da je Rajapaksa pristal v glavnem mestu Male, nato pa so ga odpeljali na neznano lokacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rajapaksa je danes obvestil predsednika šrilanškega parlamenta Mahindo Yapo Abeywardena o svoji nameri, da bo odstopil, vendar njegovega odstopnega pisma še niso prejeli. Njegov odstop bo odprl pot predsedniku vlade Ranilu Wickremesingheju, ki bo opravljal vlogo vršilca dolžnosti predsednika do 20. julija, ko bo 225 poslancev parlamenta izvolilo novega voditelja države.

Vendar protivladni protestniki nasprotujejo imenovanju Wickremesingheja za predsednika, saj menijo, da je zaveznik Rajapakse, in pozivajo k njegovemu takojšnjemu odstopu. Če ne bo odstopil, so protestniki zagrozili s splošno stavko in nadaljnjimi protesti od četrtka.

Šrilanka že več mesecev trpi zaradi hudega pomanjkanja hrane, goriva in zdravil

Wickremesinghe je sicer že pred dnevi napovedal, da je pripravljen zapustiti svoj položaj, če bo oblikovana vlada narodne enotnosti, ki bo vključevala vse politične stranke, vendar se zdaj pojavlja možnost, da bo kandidiral za predsednika na julijskih volitvah, saj uživa podporo nekaterih poslancev vladajoče stranke v parlamentu.

Protesti v Šrilanki so konec preteklega tedna dosegli vrhunec z napadom na predsednikov urad in njegovo rezidenco. Na stotine protestnikov v Kolombu še naprej zaseda predsednikovo rezidenco in rezidenco predsednika vlade.

Opozicijske stranke se medtem trudijo doseči soglasje za nujno oblikovanje nove vlade, ki bi se spopadla z nastalimi razmerami. Država se trenutno z Mednarodnim denarnim skladom (IMF) pogaja glede finančne pomoči, s katero bi ponovno vzpostavila fiskalno stabilnost.

Obsežne protivladne proteste v Šrilanki, v katerih je bilo poškodovanih več kot sto ljudi, je sprožila najhujša gospodarska kriza v otoški državi po osamosvojitvi od britanskega imperija leta 1948.

Šrilanka namreč že več mesecev trpi zaradi hudega pomanjkanja hrane, goriva in zdravil, ki sta ga med drugim povzročila velik zunanji dolg in pomanjkanje tujih valut, pa tudi vpliv pandemije covid-19 na turizem, ki predstavlja enega glavnih virov dohodka države.