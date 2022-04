Meta Hrovat na zabavni, a tudi grozljivi dogodivščini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meta Hrovat je zaradi poškodbe predčasno končala sezono in si je tako lahko v začetku marca ogledala moška veleslaloma za pokal Vitranc v domači Kranjski Gori. Foto: Grega Valančič/Sportida

Alpska smučarka Meta Hrovat je zaradi udarca v kost na desni nogi šestega marca, torej predčasno, končala minulo tekmovalno zimo. Bila je 20. veleslalomistka svetovnega pokala, na olimpijskih igrah pa je v svoji najboljši disciplini osvojila sedmo mesto. Po nekaj tednih rehabilitacije se je pred vrnitvijo na spomladanske treninge na snegu odpravila še na potovanje v tople kraje. Izbrala je Šrilanko.

Kot pričajo fotografije, ki jih je objavila na Instagramu, je uživala pod toplim soncem na plažah indijskega oceana, na safariju opazovala slone in bila z vlakom v tropski notranjosti otoka, pri znanem železniškem viaduktu v Elli. "Zabavno! Večinoma zabavno, včasih pa tudi grozljivo. Bila je prava dogodivščina," je zapisala na Instagramu.

Protesti na Šrilanki

Šrilančani že več tednov zahtevajo odstop predsednika Gotabaye Rajapakse. Foto: Guliver Image Grozljivo najverjetneje zaradi trenutne situacije na Šrilanki, ko je huda gospodarska kriza in koruptivna vladajoča družina povzročila množične proteste. Ker so bili zadnji dve leti skoraj ves čas zaprti za turizem, ki je njihova primarna gospodarska dejavnost, se zdaj soočajo z velikimi podražitvami, inflacijo, država je zadolžena, primanjkuje bencina, pogosti so izpadi elektrike. Vlada je že odstopila, predsednik Gotabaya Rajapaksa, ki ima največ pooblastil, pa se oklepa oblasti.

Napeta situacija v državi sicer na turiste, ki se počasi vračajo na pred pandemijo zelo priljubljeno Šrilanko, večjega vpliva sicer nima. Redkejši je sicer javni prevoz, menjalni tečaj pa je ugoden.