V Srbiji zaradi tihotapstva v stečaj svetovno znana veriga trgovin z oblačili

Podjetje C&A Srbija, ki spada pod okrilje nizozemskega trgovca z oblačili C&A, je razglasilo plačilno nesposobnost in uvedlo stečajni postopek. Kot so pojasnili, so bili tarča organizirane carinske prevare, ki so jo izvedli neznani storilci. Odločitev bo prizadela 14 trgovin in približno 135 zaposlenih v Srbiji, so zapisali v sporočilu za javnost.