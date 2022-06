Moški prekinil jutranji program in se neprimerno obnašal #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj zjutraj so se lahko gledalci jutranjega programa Radiotelevizije Srbija precej nasmejali. Med javljanjem v živo ob 6. uri zjutraj iz Beograda je novinarka doživela neprijetnost, ob kateri pa se je po mnenju gledalcev dobro znašla.

Neznani starejši moški se je postavil pred kamero in imel svoj šov. Med javljanjem v živo je stopil pred novinarko in polil pijačo. Ona je ves čas ostala mirna, za kar so jo gledalci pohvalili.

Moški ni odnehal

"Tudi to se dogaja med programom v živo. Ni pomembno, mi nadaljujemo svojo zgodbo," je dejala in nadaljevala. Toda moški je še naprej posegal v njen prenos v živo.

"Srbija je sranje od države. Fašistična država," je govoril. Čeprav ga je novinarka poskušala ignorirati, je po kletvicah dejala, da se bodo raje vključili malce kasneje.

Novinarki čestitali za strokovnost

Posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih in številni so novinarki čestitali za umirjenost in profesionalnost med tem incidentom. Eden izmed gledalcev je zapisal: "Čestitke novinarjem za strokovnost. Upam, da je policija opravila svoje."

Oglasili pa so se tudi komentatorji, ki so podprli to prekinitev programa. "Vse je razložil. Prav ima," je menil eden od njih.