Na meji med Srbijo in Madžarsko v bližini Subotice se je v soboto zgodil strelski obračun med migranti, v katerem je bil ubit en človek, sedem ljudi pa je bilo ranjenih. Na prizorišče incidenta je ob policijskih specialcih v soboto prišel tudi srbski minister za notranje zadeve Aleksandar Vulin. Med ogledom kraja dogodka, ki so ga opravile srbske oblasti v družbi Vulina, je bilo na glavi enega od prisotnih vojakov mogoče opaziti čelado z emblemom Z, s katerim so bili ob začetku invazije na Ukrajino poslikani ruski oklepniki, na vojaški paradi v Moskvi pa so ga nosili tudi pripadniki ruske vojske.