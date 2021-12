V Srbiji umaknili prostorski načrt za rudnik litija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupščina srbskega mesta Loznica je danes po hitrem postopku razveljavila sklep o sprejemu prostorskega načrta, ki predvideva gradnjo rudnika litija na območju. S tem je izpolnjena ena od zahtev udeležencev množičnih okoljskih protestov v Srbiji, ki so potekali zadnje tri konce tedna.

Za razveljavitev sklepa je glasovalo 46 od skupaj 59 svetnikov mestne skupščine, sprejet pa je bil brez predhodne razprave. Razveljavitev je sicer že v torek napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Eden od vodij gibanja Ekološka vstaja Aleksandar Jovanović Ćuta je sicer dejal, da sklep skupščine Loznice ne rešuje problematike izkopavanja litija v Srbiji, ki se ga namerava lotiti avstralsko-britanski rudarski velikan Rio Tinto

Srbska vlada bi morala razveljaviti vse dogovore s tem podjetjem in tudi svoj odlok iz leta 2020, je po današnji seji dejal Jovanović Ćuta. Dodaja, da je današnji umik prostorskega načrta le poskus srbskega predsednika Vučića, da umiri razmere do volitev, napovedanih za začetek aprila prihodnje leto.

Gibanje Ekološka vstaja, ki združuje na desetine društev in organizacij ter civilnih iniciativ, je zadnje tri sobote organiziralo proteste in blokade cest z zahtevo po umiku spornih zakonov o razlastitvi in referendumu.

Srbski predsednik je ob pritisku tisočih ljudi na ulicah privolil v umik spornega zakona o razlastitvi in v spremembe zakona o referendumu in ljudski iniciativi.

Ekološka vstaja je za soboto že napovedala naslednji protest, ki se bo odvil pred poslopjem srbske vlade. Zahteva, da srbska izvršilna oblast razveljavi vse prejšnje sporazume in memorandume s konzorcijem Rio Tinto ter prepove nadaljnje raziskovanje in izkopavanje litija po vsej Srbiji.