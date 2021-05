V Španiji ukinili izredne razmere zaradi epidemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji so danes po več kot šestih mesecih ukinili izredne razmere, ki so jih oblasti uvedle zaradi epidemije covid-19. Prebivalci so ob sproščanju omejitev zadovoljni, regionalne oblasti, pristojne za zdravstvo, pa opozarjajo, da so ostale brez pomembnega orodja za boj z epidemijo.

Od danes lahko prebivalci prvič od oktobra lani potujejo med regijami. Eden od prebivalcev Barcelone, kjer so odpravo izrednih razmer pozdravili z vzkliki, ploskanjem in glasbo, je to pospremil z besedami, da se počuti, kot da je novo leto.

"Nazaj smo dobili nekaj normalnosti, svobode, a vedeti moramo, da je virus še med nami," je povedal 28-letni Oriol Corbella.

Bo omejitev obratovanja barov in restavracij ostala v veljavi?

Medtem ko se številni Španci veselijo odprave omejitev, nekateri politiki obtožujejo vlado premierja Pedra Sancheza, da si je umila roke glede zdravstvene krize in breme preložila na regionalne oblasti.

Izredne razmere so namreč regionalnim oblastem zagotavljale pravni okvir za sprejemanje ukrepov za zajezitev virusa, kot so policijska ura, prepoved potovanj med regijami, zdaj pa bodo zanje potrebovale odobritev sodišča. Oblasti zato pripravljajo pravila, da bi določeni ukrepi, na primer omejitev obratovalnega časa barov in restavracij, veljali še naprej.

Na Balearskih otokih so v četrtek dobili odobritev sodišča za omejitev zasebnih druženj na šest oseb in podaljšanje veljavnosti policijske ure. Več drugih regij je napovedalo, da bodo zaprosile sodišča za podaljšanje policijske ure.

Španija je s skoraj 79 tisoč žrtvami bolezni covid-19 in s 3,5 milijona okužb ena najhuje prizadetih evropskih držav v pandemiji, se pa razmere izboljšujejo.

Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je približno 27 odstotkov od 47 milijonov prebivalcev prejelo vsaj en odmerek cepiva proti novemu koronavirusu, polno cepljenih je 12 odstotkov prebivalcev.