Golob na delovni obisk v Španijo

Poleg nadaljnje krepitve gospodarskega in političnega sodelovanja med državama bo srečanje z gostiteljem Sanchezom osredotočeno na aktualne mednarodne teme, od krepitve evropske konkurenčnosti, varnosti in obrambe ter migracij, do razmer v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, so pred obiskom sporočili iz kabineta predsednika vlade

Sogovornika bosta izmenjala tudi poglede glede nadaljnje širitve EU in prihodnjega večletnega finančnega okvira EU, pogajanja o katerem naj bi se pričela v drugi polovici leta, še piše v izjavi za javnost.

Golob bo sicer obisk v španski prestolnici začel z generalnim sekretarjem Svetovne turistične organizacije Zurabom Pololikašvilijem.

Slovenijo in Španijo v zadnjem obdobju povezujejo predvsem skupna stališča glede vprašanj evropske varnosti in obrambe ter razmer na Bližnjem vzhodu.

Golob in Sanchez sta se nazadnje srečala pred dvema tednoma

Voditelja sta se nazadnje srečala pred dvema tednoma ob robu zasedanja Evropske politične skupnosti v Tirani, kjer je potekal sestanek podobno mislečih voditeljev s poudarkom na Gazi.

Slovenska in španska vlada sta lani priznali neodvisno Palestino. V sredo pa so Slovenija, Španija, Irska in Norveška v skupni izjavi znova zavezale uresničitvi rešitve dveh držav in načelu, da je le suverena palestinska država edina prava pot do trajnega miru v regiji. Mednarodno skupnost so ob tem pozvale, naj sledi njihovemu zgledu in prizna obe državi.