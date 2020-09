Tudi v Španiji največ novih okužb od izbruha pandemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dveh tednih so iz Španije dnevno poročali o sedem tisoč do osem tisoč novih okužbah. V četrtek so jih zabeležili več kot deset tisoč. Foto: Reuters

V Španiji so v zadnjem dnevu potrdili 12.183 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od izbruha pandemije. Država je ta teden postala prva članica Evropske unije s skupno več kot pol milijona okužb. Potrdili so jih že 566.326, kažejo današnji podatki ministrstva za zdravje.

Novi primeri okužb sicer niso bili vsi potrjeni v zadnjih 24 urah, saj nekatere regije potrebujejo več dni, da svoje podatke posredujejo vladi v Madridu, poroča STA.

Kljub naraščanju okužb pa je smrtnost veliko nižja kot na vrhuncu zdravstvene krize konec marca in v aprilu, ko so dnevno poročali o do 900 smrtnih žrtvah bolezni covid-19. V zadnjih sedmih dneh je bolezen zahtevala 241 življenj. Skupno je covid-19 v državi zahteval več kot 30 tisoč življenj.

Porast okužb v državi beležijo od konca junija, ko so po treh mesecih odpravili stroge karantenske ukrepe. Oblasti so zdaj znova uvedle nekatere omejitve, avgusta so zaprli nočne klube in bare ter uvedli obvezno nošenje zaščitnih mask na javnih krajih, še poroča STA.

Epidemiološke razmere se slabšajo tudi v Franciji

Francoski premier Jean Castex je danes opozoril, da se razmere v epidemiji novega koronavirusa v Franciji slabšajo, vendar pa se bodo poskušali izogniti ponovnemu zapiranju države, ki bi dodatno škodovalo gospodarstvu.

V Franciji so v četrtek potrdili skoraj deset tisoč novih primerov okužbe, kar je največ, odkar so začeli izvajati obsežnejše testiranje. Castex je ob tem izrazil zaskrbljenost zaradi povečanja števila hospitalizacij zaradi bolezni covid-19 v zadnjem času.

"Mora nam uspeti živeti s tem virusom, vendar se ne smemo vrniti k splošnemu zapiranju," je po poročanju STA v televizijskem nagovoru dejal Castex. "Naša strategija se ne spreminja. Moramo se boriti z virusom, ne da bi ustavili naše družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, izobraževanje naših otrok in našo zmožnost normalnega življenja," je dodal.

Skoraj polovica departmajev že rdečih

Castex je dejal, da je zdaj 42 francoskih departmajev od 101 uvrščenih med rdeča območja, kjer se virus širi hitro. Pretekli teden jih je bilo 28.

Kljub temu ni napovedal večjih novih omejitvenih ukrepov, je pa pozval ljudi, naj spoštujejo pravila medsebojne razdalje in uporabljajo obrazne maske.

Naznanil je skrajšanje karantene za okužene s 14 na sedem dni, kar po njegovih besedah ustreza času, v katerem obstaja resno tveganje za okužbo. S tem je priznal, da je obvezno karanteno skoraj nemogoče izvajati glede na število novih primerov, poroča STA.

Castex je napovedal dodatne zmogljivosti za testiranje, saj se na teste in izvide čaka predolgo. Prednost pri testiranju bodo imeli ljudje, ki so bili v stiku z okuženimi ali že imajo simptome. Še dva tisoč ljudi bodo zaposlili za sledenje stikov okuženih.

V Franciji so vse bolj zaskrbljeni zaradi visokega števila okužb, čeprav je žrtev bolezni covid-19 in bolnikov na intenzivni negi bistveno manj kot na vrhuncu epidemije marca in aprila.

Danes so poročali o 9406 novih okužbah v zadnjih 24 urah, umrlo je še 40 bolnikov, skupno 30.893.