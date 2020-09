Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so v Sloveniji potrdili 108 okužb z novim koronavirusom, poroča Delo. Na uradne podatke sicer še čakamo. Gre za največ okuženih v enem dnevu do zdaj. V sredo je bilo novih okužb 77, v torek 78.

Aktivno okuženih je po včerajšnjih podatkih 633 ljudi, v bolnišnicah se jih zdravi 26, od tega pet na intenzivni negi, vseh pet za dihanje potrebuje respirator, kažejo podatki covid-19 sledilnika.

"Virus se še vedno širi po celotni Sloveniji. Glavna žarišča ostajajo šole in domovi za starejše," je včeraj dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Kot kažejo podatki zadnjih dni, so okužbe razpršene po vsej državi. Tako so okužbe v sredo potrdili v 37 občinah, v torek pa v 40 občinah.

Eno od žarišč je v Osnovni šoli Braslovče, kjer so imeli do včeraj opoldne potrjenih 20 okužb, od tega je okuženih 11 zaposlenih in devet učencev.

Okužbe se širijo tudi po domovih za starejše. V Domu Danice Vogrinec Maribor je okuženih deset stanovalcev in sedem zaposlenih. Zaradi tega so v tej enoti vzpostavili rdečo cono.

Število okuženih narašča tudi v Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu. Po včerajšnjih podatkih je z novim koronavirusom okuženih pet oseb, od tega dva zaposlena in trije stanovalci, piše STA

Preberite še: