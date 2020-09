V sredo so v Sloveniji potrdili 77 okužb z novim koronavirusom, opravili pa so 2.489 testov, je vlada objavila na Twitterju. V sredo smo tako imeli eno okužbo manj kot v torek, ko so jih odkrili največ do zdaj, in sicer 78.

Aktivno okuženih je 633 ljudi, v bolnišnicah se jih zdravi 26, od tega pet na intenzivni negi, dva za dihanje potrebujeta respirator, kažejo podatki covid-19 sledilnika.

Včeraj smo poročali, da je bilo v torek 79 novih okužb, a danes covid-19 sledilnik za torek navaja število 78. V vsakem primeru gre za največ okuženih v enem dnevu do zdaj, od tega sta dve okužbi potrjeni pri starejših od 85 let.

Nove okužbe so v sredo potrdili v 37 občinah, od tega 18 v Ljubljani, prvi primer so zabeležili v občini Gorenja vas - Poljane.

Osem novih okužb v domovih za starejše

V sredo so okužbe potrdili pri treh oskrbovancih in petih zaposlenih v domovih za starejše. V torek so skupaj potrdili 18 okužb v domovih za starejše, od tega enajst pri oskrbovancih in sedem pri zaposlenih.

Včeraj je Kacin dejal, da distribucija primerov "žal ponovno kaže na vdor virusa v domove za starejše občane". Struktura okuženih se spreminja, delež starejših pozitivnih oseb pa se ponovno povečuje. Naš zdravstveni sistem se mora temu prilagoditi in primerno organizirati, je še dejal in dodal, da zdravstveni sistem ne sme biti talec bolezni covid-19 in ne sme zastati na primarni in sekundarni ravni.

Največ novih okužb so sicer včeraj potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, in sicer 17, eno manj, 16, pa so potrdili v starostni skupini od 25 do 34 let, pri starejših od 65 let je bilo skupaj osem okužb.

Danes se bo medtem sestala vlada, ki ima na dnevnemu redu seje zapisano točko Predlogi aktov v povezavi z epidemijo covid-19. Svetovalna skupina je včeraj vladi predlagala skrajšanje trajanja karantene s 14 na deset dni. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je sicer včeraj dejal, da vlada novih ukrepov za zdaj ne bo sprejemala.

