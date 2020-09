Kacin: Virus žal ponovno vdrl v domove za starejše, danes sestanek krizne vladne skupine #video

V torek so v Sloveniji potrdili 79 okužb z novim koronavirusom, kar je največ do zdaj. Včeraj so sicer opravili tudi daleč največ testov do zdaj, in sicer 2.560. Največ okužb do včeraj so v Sloveniji v enem dnevu zabeležili 26. marca, in sicer 61.

Kacin: Visoko število okuženih gre pripisati polnemu delovanju šol in gospodarstva

Kot je dejal Kacin, gre rekordno visoko število pozitivnih oseb pripisati visokemu številu testiranj, normalnemu oziroma polnemu delovanju šol in poteku našega življenja ter normalnemu teku gospodarstva.

"Vsi se moramo držati zdravstveno-varnostnih ukrepov: pravilno nosimo maske, razkužujmo si roke, držimo se fizične distance. Ti ukrepi so namenjeni varovanju našega zdravja, zdravja naših svojcev, prijateljev, kolegov," je še dejal.

"Vdor virusa v domove za starejše občane"

Kot je povedal, "distribucija primerov na današnji dan žal ponovno kaže na vdor virusa v domove za starejše občane". Struktura okuženih se spreminja, delež starejših pozitivnih oseb pa ponovno povečuje. Naš zdravstveni sistem se mora temu prilagoditi in primerno organizirati, je še dejal in dodal, da zdravstveni sistem ne sme biti talec bolezni covid-19 in ne sme zastati na primarni in sekundarni ravni.

18 primerov v domovih za starejše

Med oskrbovanci domov za starejše so v torek zabeležili enajst primerov, med zaposlenimi v domovih za starejše sedem, tri primere pa med zaposlenimi v zdravstvu, kažejo podatki Covid-19 sledilnika.

Največ okužb so sicer v torek zabeležili v starostni skupini od 25 do 34 let, in sicer 17, še kažejo podatki Sledilnika. V starostni skupini od 45 do 54 let so zabeležili 13 okužb, v skupini od 35 do 44 let 12 okužb, v starostnih skupinah od 5 do 14 in od 55 do 64 let so zabeležili po deset okužb, v starostni skupini od 75 do 84 sedem okužb, v starostnih skupinah od 15 do 24 in od 65 do 74 so zabeležili po štiri okužbe in pri starejših od 85 let tri okužbe.

Danes sestanek krizne skupine

Kot je še povedal Kacin, je premier Janez Janša za danes sklical krizno skupino vlade, da dogovori potrebne ukrepe in sistemske rešitve za zajezitev širjenja covid-19 ter omogoči normalen tek našega življenja.Prav tako bodo ta teden redne novinarske konference o aktualnem dogajanju potekale vsak dan.

Foto: STA

Bistveno več okužb iz neznanega vira

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager je dejala, da imamo bistveno več lokalnega prenosa in bistveno več okužb iz neznanega vira, kot bi si želeli. Kot je povedala, je bilo v šolah včeraj pozitivnih deset učencev in dva učitelja.

Foto: NIJZ

Zapiranja šol ni na vidiku

Kacin je poudaril, da na vidiku ni nobenega zapiranja šol, šolsko ministrstvo pa šolam ni posredovalo nobenih novih navodil glede organizacije pouka.

Nuška Čakš Jager je povedala, da se število okuženih v osrednjem delu Evrope in Španiji močno dviguje. V Slovenijo pa smo največ okužb uvozili s Hrvaške. "S karantenami smo širjenje okužb uspešno zajezili," je dejala.

Foto: NIJZ

.

Preberite še: