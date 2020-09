V Avstriji drugi dan zapored več kot 500 novih okužb s koronavirusom

V Avstriji so v zadnjem dnevu zabeležili 502 nova primera okužbe z novim koronavirusom, od tega več kot pol na Dunaju, so danes sporočile pristojne avstrijske oblasti. Tako so drugi dan zapored potrdili več kot 500 okužb.

Največ primerov so v zadnjem dnevu potrdili v prestolnici, in sicer 258. Sledita zvezni deželi Tirolska s 76 novimi primeri in Zgornja Avstrija s 73. Na avstrijskem Štajerskem so potrdili 11, na avstrijskem Koroškem pa dva nova primera okužbe s koronavirusom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Trenutno je v avstrijskih bolnišnicah 197 bolnikov s covidom-19, od tega 36 na intenzivni negi, še kažejo podatki avstrijskih oblasti, piše STA.

Že drugi dan zapored več kot 500 primerov

Danes drugi dan zapored poročajo o več kot 500 novih primerih. V torek so poročali o 520, kar je bilo največ od začetka aprila, na spletu navaja časnik Kronen Zeitung.

Skupaj se je v slovenski severni sosedi s koronavirusom okužilo 30.583 ljudi, od tega jih je 747 umrlo, še piše STA.