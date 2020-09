V teh dveh domovih upokojencev so razmere najhujše

V enoti Doma Danice Vogrinec Maribor na Taboru so po ugotovljeni okužbi stanovalke z novim koronavirusom v ponedeljek in posledičnih testiranjih odkrili še devet okužb. V Koroškem domu starostnikov v Črnečah pa so po brisih, ki so jih odvzeli v torek, okužbe z novim koronavirusom potrdili pri petih stanovalcih in eni zaposleni osebi.

Po besedah direktorja Doma Danice Vogrinec Marka Slaviča je potrjeno okuženih z novim koronavirusom še pet stanovalcev in štirje zaposleni, poroča STA.

"Situacija je zelo nepredvidljiva," je v današnji izjavi za medije povedal Slavič in poudaril, da nihče od okuženih ni kazal značilnih znakov okužbe, kar nakazuje na "zahrbtnost tega virusa".

"V domu smo zagotovili maksimalne ukrepe, vse, kar je strokovno možno. Zato lahko potolažim stanovalce in njihove svojce, da se virus ta trenutek v našem domu ni pokazal v najhujši obliki, je pa jasno, da ga bomo morali zatreti," je dodal.

Iz delovnega procesa so že v torek zaradi morebitnih stikov z okuženo osebo izključili 28 zaposlenih. To je tretjina vseh zaposlenih v omenjeni enoti, kar se kaže tudi v organizaciji dela. Zato je Slavič danes naslovil na državne oblasti poziv k organizaciji rezervnih ekip na nacionalni ravni, ki bi lahko v takšnih primerih pomagale posameznim domovom za starejše.

V domu starejših v Črnečah še šest novih okužb

V Koroškem domu starostnikov v Črnečah so po brisih, ki so jih odvzeli v torek, okužbe z novim koronavirusom potrdili pri petih stanovalcih in eni zaposleni osebi. Vsi stanovalci, ki imajo potrjeno okužbo, za zdaj ne kažejo znakov bolezni covid-19. Doslej so tako v tem domu okužbe potrdili skupno pri devetih stanovalcih in dveh zaposlenih.

"So okuženi, ampak zdravi. Še vedno ocenjujem, da imamo stvari pod nadzorom, vse zgodbe se odvijajo znotraj istega oddelka," je nastale razmere za STA komentiral direktor doma Srečko Mlačnik.

Sicer pa so v torek v domu v Črnečah za preverjanje okužbe z novim koronavirusom odvzeli skupno 37 brisov pri stanovalcih in 27 brisov pri zaposlenih. Pet stanovalcev, pri katerih je bil bris pozitiven, so začasno preselili v rdečo cono. Zaposlena, pri kateri so ugotovili okužbo, pa ni več vključena v delovni proces, so zapisali v sporočilu, ki je bilo dopoldne objavljeno na spletni strani doma.

Vsi pozitivni stanovalci in zaposlena so iz t. i. sive cone doma in so, kot omenjeno, omejeni na oddelek, kjer se je pojavila prva okužba. Prvo okužbo so nekaj dni po sprejemu v dom potrdili pri stanovalki, ki so jo na novo sprejeli v dom 21. avgusta letos. Takrat ni kazala znakov okužbe. Pred tem v domu okužb z novim koronavirusom niso potrdili.