Novo: od nedelje v karanteno za 10 dni, ne več 14

V sredo so v Sloveniji potrdili 77 okužb z novim koronavirusom, opravili pa so 2.489 testov. V sredo smo tako imeli eno okužbo manj kot v torek, ko so jih odkrili največ do zdaj, in sicer 78.

Svetovalna skupina je včeraj vladi predlagala skrajšanje trajanja karantene s 14 na deset dni. Vlada je danes ta predlog podprla. Sprememba se uveljavi v nedeljo zjutraj ob 0.00, je povedal Kacin in dodal, da se podaljšuje veljavnost negativnega testa na 48 ur.

Kacin: Glavna žarišča ostajajo šole in domovi za starejše

"Vnosa iz tujine praktično ni. Virus se še vedno širi po celotni Sloveniji. Glavna žarišča ostajajo šole in domovi za starejše," je dejal Kacin.

"Nihče si ne želi, da bi se nam ponovil spomladanski scenarij. Z virusom se moramo naučiti živeti in tudi tako pomagati vsem epidemiologom in ostalim v zdravstvu," je dejal Kacin.