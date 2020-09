Fafangel: Spomladi ob teh številkah vse zaprto, zdaj poskušamo novo pot #video

V četrtek so v Sloveniji potrdili 108 okužb z novim koronavirusom, opravili pa so 2.758 testov. Gre za največ okuženih v enem dnevu do zdaj in tudi največ opravljenih testov. Aktivno okužena je 701 oseba, največ jih je v ljubljanski občini, in sicer 140.

"Razmere v Sloveniji in tudi drugod po Evropi ter svetu se slabšajo. Včeraj je bilo opravljenih rekordno število testov, in sicer kar 2.758. Naši epidemiologi delajo dobro, odgovorno in hitro, za kar si zaslužijo veliko priznanje," je dejal Kacin.

NIJZ je sprejel številne reorganizacijske ukrepe, brez reorganizacije takšnega števila epidemioloških poizvedovanj ne bi bilo mogoče izvesti, pravi Kacin.

"Ponovno prosim vse državljanke in državljane, da sodelujejo z epidemiologi in tudi tako pomagajo pri njihovem težkem delu v korist skupnosti. Brez identifikacije virov okužbe širjenja okužb ne moremo zamejiti in tudi ne zaščiti najbolj ranljivih članov naše družbe," je povedal.

Novi ukrepi v primeru dodatnega poslabšanja

Kot je še dejal, pozorno spremljajo stanje v domovih za starejše, zavodih za stanovalce s posebnimi potrebami in šolah. "Šolski sistem deluje in bo deloval še naprej," je dejal.

Kacin je še dejal, da vlada zelo pozorno spremlja dogajanje v našem sosedstvu in po vsej Evropi. "Razmere niso rožnate, države pa sprejemajo nove ukrepe. Če se bodo razmere še naprej poslabševale, bo tudi Slovenija primorana sprejeti nove oziroma dodatne ukrepe," je dejal.

Kot je še dejal, si vlada ne želi, da bi se situacija poslabšala toliko, da bi bili primorani sprejeti dodatne ukrepe. "Le z upoštevanjem medsebojne razdalje, higiene rok in kašlja ter pravilno nošnjo mask bomo ostali solidarna družba."

Fafangel: 14-dnevna incidenca 34

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni z NIJZ Mario Fafangel je dejal, da smo včeraj imeli rekordno število testiranj in rekordnih 108 novih potrjenih okužb. 14-dnevna komulativna incidenca na 100.000 prebivalcev je v Sloveniji 34, EU se bliža številki čez 60, kar je približno tako, kot je bilo aprila, je povedal.

Fafangel: Poskušamo novo pot

Kot je še povedal Fafangel, je bilo spomladi ob teh številkah vse zaprto. "Zdaj pa poskušamo novo pot, na kateri bomo z drugimi ukrepi imeli družbo odprto in plesali z virusom še naprej."

Širjenje virusa po starostnih skupinah je razpršeno. Starostna piramida se premika navzgor. Okužbe prihajajo v domove za starejše občane, je še povedal.

"Večina se okuži znotraj Slovenije oziroma je vir neznan. Ukrepi za preprečitev dodatnih vnosov so smiselni. Najbolj smiselni so ukrepi, ki jih izvajamo za preprečevanje širjenja med prebivalci Slovenije," je dejal.

Kot je še dejal, povečano število testov, identifikacija stikov okuženih, spoštovanje distance, nošenje maske, vzdrževanje higiene kašlja in rok, aplikacija #OstaniZdrav, vse to prispeva k temu, da nismo v "lockdownu".

Kot je dejal Fafangel, je z vidika varstva javnega zdravja desetdnevna karantena učinkovitejša. "V desetih dneh zboli za covid-19 velika večina okuženih. Po desetem dnevu zboli približno sedem odstotkov okuženih - to je manj kot deset primerov na mesec," je dejal.