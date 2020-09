Testirali bi še več, kadra pa že zdaj kronično primanjkuje #video

Napovedi Inštituta Jožef Stefan niso nič kaj spodbudne. Izračunali so namreč, da posameznik že okuži več kot eno zdravo osebo, to pa naj bi se v 16 dneh še podvojilo, kar je po mnenju stroke zelo slabo. Še toliko bolj je pomembno, da vsak dan opravimo dovolj testov, a vstopne točke pokajo po šivih, prav tako laboratoriji, epidemiologi delajo od jutra do večera. Jeseni naj bi število testiranj še povečali, stroka pa se sprašuje, kako je to v trenutnih razmerah sploh izvedljivo. Kadra v zdravstvu namreč primanjkuje že zdaj.