Nekdanji izdajatelj tabloida National Enquirer David Pecker je danes na sodišču v New Yorku priznal dogovor o utišanju negativnih zgodb o nekdanjem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu pred predsedniškimi volitvami leta 2016 ter objavljanju negativnih zgodb o njegovih političnih nasprotnikih, poročajo ameriški mediji.

David Pecker je prva priča tožilstva v zgodovinskem prvem kazenskem sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA, v okviru katerega se Trump sooča s 34 točkami obtožnice zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom 130 tisoč dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu.

Pecker je povedal, da je Trumpu pred volitvami leta 2016 predlagal, da bi njegov tabloid objavljal negativne zgodbe o njegovih političnih nasprotnikih. Dodal je, da je bil Trump pri bralcih njegovega tabloida izjemno priljubljen in se je tudi zaradi tega odločil za predsedniško kandidaturo.

Trump že tedne objavlja kritike na račun udeležencev procesa, na čelu z glavno pričo tožilstva in svojim nekdanjim odvetnikom Michaelom Cohenom. Foto: Reuters

Sam mu je pri tem pomagal tako, da je v času republikanskih strankarskih volitev objavljal negativne članke o Trumpovih nasprotnikih znotraj stranke, kot sta bila Ted Cruz in Marco Rubio, kasneje pa tudi z napadi na njegovo demokratsko protikandidatko Hillary Clinton.

V skladu z dogovorom naj bi predloge za negativne članke Peckerju posredoval nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen. "Cohen me je klical in mi na primer poslal določene informacije o Tedu Cruzu, ki so bile osnova za našo zgodbo, mi pa smo jo nato malce dodelali," je po navedbah ameriškega medija CNN dejal Pecker.

Kazen zaradi napadov na priče?

Sodnik Juan Merchan je zjutraj najprej poslušal argumente tožilstva in obrambe glede Trumpovega kršenja sodne prepovedi napadov na priče v postopku. Odločitve še ni sprejel. Tožilstvo zahteva, da se Trumpa za vsako od desetih dosedanjih kršitev ukaza kaznuje s tisoč dolarji denarne kazni ali priporom.

Odvetnik Todd Blanche je skušal sodnika prepričati, da ni bilo kršitev, saj je Trump na svojem družbenem mediju le poobjavljal to, kar so objavljali drugi. Trdil je tudi, da za njegove objave skrbijo drugi ljudje. Dodal je, da Trump zelo skrbno upošteva ukaz, sodnik pa mu je odvrnil, da "izgublja vso kredibilnost".

Trump namreč že tedne objavlja kritike na račun udeležencev procesa, na čelu z glavno pričo tožilstva in svojim nekdanjim odvetnikom Michaelom Cohenom.