Moški, ki se je med sojenjem Trumpu zažgal pred sodiščem, je umrl

Petkovo sojenje Donaldu Trumpu je zaznamoval incident. Kot smo poročali, se je moški, ki je protestiral proti newyorški univerzi, v parku Collect Pond nasproti sodišč na Manhattnu protestno zažgal.

37-letni Azzarello se je najprej sprehajal po parku in v zrak metal letake, nato pa iz nahrbtnika potegnil neznani predmet in se v znak protesta zažgal. Na letakih je pisalo, da je newyorška univerza krinka za mafijo, navedene so bile razne obtožbe na račun izobraževalne ustanove.

Protestniku so mimoidoči priskočili na pomoč, pogasili so ga z gasilnim aparatom in ga odpeljali v bolnišnico. Njegovo stanje je bilo kritično, danes pa so z bolnišnice sporočili, da je 37-letnik umrl, poroča BBC.