Trump prodaja biblije: To je edino Sveto pismo, ki ga jaz podpiram

Trumpova posebna izdaja Svetega pisma nosi naslov Bog blagoslovi ZDA. Poleg tradicionalnega verskega besedila pa knjiga vsebuje tudi kopijo ameriške ustave, deklaracijo o neodvisnosti in prisego zvestobe zastavi.

"Vesel sveti teden! Amerika naj spet moli. Ko gremo proti velikemu petku in veliki noči, vas spodbujam k nakupu izvoda Svetega pisma Bog blagoslovi Ameriko," je podpornikom sporočil Trump, ki trdi, da gre za edino Sveto pismo z njegovo podporo.

Posebno tudi trženje izvoda

Oglas za posebno izdajo Svetega pisma poudarja, da ni povezan s politiko, ampak da podjetje CIC Ventures le uporablja Trumpovo ime in podobo po licenčni pogodbi. Lastnik podjetja CIC Ventures je sicer Donald Trump.

Predsedniška kampanja Joeja Bidna ima trenutno na voljo več kot 70 milijonov dolarjev sredstev za oglase in druge stroške, Trumpova pa nekaj več kot 33 milijonov, poroča Washington Post.

Trump sredstva zbira tudi s prodajo športnih čevljev za 400 dolarjev in drugimi artikli, kot so parfumi in kartice z njegovimi podobami, saj se sooča z velikimi pravdnimi stroški. Sooča se namreč s kaznijo, visoko okrog pol milijarde dolarjev, po uspešni tožbi newyorške pravosodne ministrice Letitie James zaradi poslovnih prevar.

Plačal je že 92 milijonov dolarjev varščine v tožbi kolumnistke E. Jean Carroll, plačuje pa tudi pravdne stroške dveh zveznih kazenskih pregonov in dveh državnih v New Yorku in Georgii. Zaradi številnih pregonov se je pred dnevi na predvolilnem dogodku primerjal z Jezusom Kristusom.