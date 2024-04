Začetek sodnega procesa proti Tumpu v New Yorku #video

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump se je danes zglasil na državnem kazenskem sodišču na Manhattnu v New Yorku, kjer se je z otvoritvenima nagovoroma tožilstva in obrambe začel sodni proces proti njemu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju.

"Gre za kriminalno zaroto in prikrivanje kaznivega dejanja. Organiziral je kriminalni naklep, da vpliva na predsedniške volitve," je porotnikom povedal tožilec Matthew Colangelo.

"Predsednik Trump je upravičen do domneve nedolžnosti. Zavit je v plašč nedolžnosti," pa je v svoji izjavi dejal odvetnik Todd Blanche.

Tožilci, ki so proces danes začeli z uvodnim nagovorom sedmim moškim in petim ženskam v poroti, Trumpovim odvetnikom prejšnji teden niso hoteli izdati, koga bodo poklicali kot prvo pričo. Razlog za to odločitev je bila zlasti skrb, da bi Trump to osebo napadal prek družbenih omrežij.

Časnik New York Times je sicer izvedel, da bo prva priča nekdanji lastnik medija National Enquirer David Pecker, ki je po trditvah tožilstva pred predsedniškimi volitvami leta 2016 s Trumpom sklenil dogovor, da izbrska in utiša negativne zgodbe o njem.

Trump: To je lov na čarovnice

Trump je ob prihodu na sodišče novinarjem dejal, da gre za "zelo žalosten dan za Ameriko", proces pa je ponovno označil za lov na čarovnice. Trump je prvi bivši predsednik ZDA, ki se sooča s kazenskim pregonom. Za to med drugim krivi tudi trenutnega predsednika Joeja Bidna ter ga poziva, naj proces proti njemu konča.

Tožilstvo na Manhattnu je Trumpu naprtilo 34 točk obtožnice v zvezi s plačilom 130 tisoč dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels, ki ga je izvršil njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen.

Nekdanji predsednik ZDA trditve o spolnem odnosu zanika. Cohenu je denar sicer kasneje vrnil, kar naj bi prikazal kot plačilo za odvetniške usluge. Plačilo igralki naj bi predstavljalo prepovedano donacijo Trumpovi predsedniški kampanji. Tako Danielsova kot Cohen sta na seznamu prič.

Bo dobil kazen za napade na priče?

Trump mora biti na sodišču prisoten vsak dan zasedanja, v nasprotnem primeru ga lahko po odločitvi sodnika Juana Merchana čaka pripor. Sodnik bo v torek obravnaval tudi zahtevo tožilstva, da se Trumpa kaznuje s po tisoč dolarji kazni za vsak dosedanji primer napada na priče oziroma druge udeležence v postopku.

Proces naj bi skupno trajal najmanj mesec dni in pol, Trump pa v tem času ne more voditi kampanje za ponovno izvolitev na položaj predsednika ZDA.