Diplomat Sidorenko, ki se je iz Nemčije, kjer je bil diplomat osem let, v Belorusijo vrnil letos spomladi, ni zdržal pritiska Odbora za državno varnost (KGB), so povedali viri.

Spomladi ga je Lukašenko razrešil

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko ga je razrešil 11. marca letos, po navedbah virov pa je imel diplomat po vrnitvi težave z iskanjem službe.

Informacijo, da Sidorenko ni dobil nove funkcije, je potrdil nekdanji veleposlanik Belorusije v Franciji, namestnik vodje opozicije Svetlane Tihanovske, Pavel Latuško. Diplomata so želeli imenovati v centralni urad ministrstva za zunanje zadeve, za kar je moral prestati poligraf, piše Moscow Times.

"Kolikor razumem, poligrafa ni prestal. Zato so se pojavile določene težave," je komentiral Latuško in dodal, da je Sidorenko po tem postal predmet pozornosti KGB, "ki v celoti določa kadrovsko politiko ministrstva in preverjanje zaposlenih, ki so lojalni režimu".

Informacije o vzroku smrti so različne

Po Latuškovih besedah ​​je diplomat umrl zaradi zdravstvenih težav in hudega stresa, publikacija Pozirk piše, da je bil vzrok smrti 46-letnega Sidorenka srčni infarkt, po neuradnih informacijah pa naj bi padel z okna večnadstropne stavbe.

"Okoliščine smrti Denisa Sidorenka so tragične in simbolizirajo zločinski režim Aleksandra Lukašenka. Če so obtožbe proti KGB resnične, bi morali biti storilci vključeni na seznam sankcij EU," pa je za Bild povedal poslanec Bundestaga Thomas Hacker.

Sidorenko je bil od leta 2016 do 2024 veleposlanik Belorusije v Berlinu in se je javno zavzemal za ohranjanje dobrih odnosov z Evropsko unijo. Po Latuškovih besedah ​​je bil diplomat član ekipe zunanjega ministra Vladimirja Makeja, ki je novembra 2022 prav tako umrl v skrivnostnih okoliščinah.