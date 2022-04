V Severni Koreji ob rojstnem dnevu ustanovitelja brez vojaške parade #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rojstni dan ustanovitelja Severne Koreje Kim Il-sunga, ki je v državi znan kot dan sonca, je eden najpomembnejših datumov v koledarju Pjongjanga. Mnogi so napovedovali vojaško parado ali celo jedrski poskus, vendar je petkovo praznovanje vključevalo le civilno parado, sinhroniziran ples in ognjemet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Fotografije, ki jih je objavila severnokorejska tiskovna agencija KCNA, prikazujejo na tisoče pisano oblečenih delavcev, kmečkih plesalcev in preostalih, ki so med korakanjem po trgu Kim Il-sunga v prestolnici nosili transparente in table s socialističnimi slogani ter velikansko državno zastavo. Z balkona jih je opazoval zdajšnji voditelj države Kim Jong-un.

Kim je nato obiskal tudi palačo sonca Kumsusan, kjer sta pokopana Kim Il-sung in njegov naslednik Kim Jong-il. Foto: Reuters

Premišljena odločitev

V državnih medijih je bilo pred praznikom čutiti slavnostno poročanje z odprtjem novih stanovanjskih kompleksov, svetlobnimi festivali in pokloni s cvetjem. Šlo naj bi za premišljeno odločitev Pjongjanga, da v ospredje postavi nova stanovanja in državljane s pametnimi telefoni, je dejal izredni profesor na univerzi Ewha Womans v Seulu Leif-Eric Easley.

"Kimov režim trenutno potrebuje dodatne vire nacionalnega ponosa in legitimnosti, ne zgolj vojaške parade," je dejal in poudaril, da so slovesnosti ob rojstnem dnevu ustanovitelja skušale prikazati državno gospodarstvo, ki ni le odporno, temveč tudi raste.

Petkovo praznovanje je bilo v znamenju zgolj civilne parade. Foto: Reuters

Praznovanje obletnice je sicer potekalo tri tedne po tem, ko je Severna Koreja izvedla svoj največji preizkus medcelinske balistične rakete doslej. Ta je bil vrhunec rekordnega števila izstrelitev, s katerimi so letos kršili mednarodne predpise, in je naznanil konec moratorija, ki si ga je Kim samostojno zadal za teste dolgega dosega in jedrske poskuse.

Satelitski posnetki o novih jedrskih aktivnostih

"Odsotnost vojaških dejavnosti pa ne pomeni, da se Severna Koreja ne bo več ukvarjala z gradnjo vojske," je še opozoril Easley.

Satelitski posnetki namreč prikazujejo znake nove jedrske dejavnosti v predoru Punggye-ri, za katerega je Severna Koreja dejala, da je bil porušen že leta 2018. Prav tako so južnokorejske oblasti dejale, da bi Pjongjang še vedno lahko pripravil vojaško parado ali izvedel preizkus orožja okoli 25. aprila, obletnice ustanovitve korejske ljudske armade.