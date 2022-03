ZDA opozarjajo na nevarno početje Severne Koreje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so svoje protiraketne sile v Tihem oceanu dale v stanje povišane pripravljenosti, saj naj bi kmalu sledilo še več podobnih poskusov. "Namen zadnjih poskusov, ki niso pokazali celotnega dosega medcelinskih raket, je bil ocena novega sistema, preden bodo izvedli poskus v celotnem dosegu, najverjetneje prikrit kot izstrelitev v vesolje," je sporočil John Kirby.

Severna Koreja je sporočila, da sta bila poskusa 26. februarja in 4. marca letos le testiranje kamer za prihodnje izstrelitve satelitov. Resolucije Varnostnega sveta ZN Severni Koreji prepovedujejo izstrelitve medcelinskih raket, vendar pa Varnostni svet ZN zaradi Kitajske in Rusije ni sposoben ukrepanja proti Pjongjangu.

ZDA naj bi danes uvedle nove sankcije

ZDA zato nameravajo danes same naznaniti nove sankcije, saj trdijo, da ni šlo za poskuse izstrelitve satelitov, ampak za poskuse v okviru novega sistema izstrelitve medcelinskih raket. Kot ocenjujejo, želi Pjongjang sprva delno preveriti nov sistem, preden bi ga testirali v celoti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vlada predsednika Joeja Bidna trdi, da je večkrat poskusila obnoviti pogajanja s Pjongjangom, ki se za zdaj ne odziva. Vmes pa ZDA zagotavljajo varnostna zagotovila Japonski in Južni Koreji, pri čemer je Kirby dejal, da so ta še naprej trdna in neomajna.

Ravno danes je sicer severnokorejski voditelj Kim Džong Un ukazal posodobitev in razširitev objekta za izstrelitev satelitov, tako da bodo lahko z območja izstreljevali različne rakete, ki bodo nosile večnamenske satelite, tudi izvidniške. Kot je dodal Kim, bi morali objekt posodobiti do te mere, da bodo v prihodnje mogoče tudi izstrelitve večjih nosilnih raket, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.