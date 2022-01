Izzivanje? Severna Koreja ta mesec izstrelila že četrto raketo. #video

Dva izstrelka, ki naj bi bila "balistični raketi kratkega dosega", so izstrelili z letališča v Pjongjangu danes tik pred 9. uro dopoldne po tamkajšnjem času (eno uro po srednjeevropskem času) proti vzhodu. Leteli sta 380 kilometrov daleč na višini 42 kilometrov, je sporočila južnokorejska vojska po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Novo izstrelitev je potrdila tudi Japonska. Ponavljajoči se preizkusi različnega orožja v tem letu kažejo, da Pjongjang poskuša "izboljšati svojo tehnologijo in operativno zmogljivost prikritih dejanj", so zapisali pri japonskem obrambnem ministrstvu.

To je že četrta izstrelitev severnokorejskega orožja ta mesec. Severnokorejske oblasti so potrdile, da so 5. in 11. januarja preizkusile hipersonični raketi. V odgovor so ZDA uvedle sankcije proti petim Severnim Korejcem, povezanim z balističnim programom.

Pjongjang je to obsodil in v petek izstrelil še dve taktični vodeni raketi z vlaka. Preizkus je bil namenjen preverjanju pripravljenosti raketnega sistema, nameščenega na vlak.