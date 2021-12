Andrej Vrbec se z gradnjo amaterskih raket ukvarja že 15 let. Pred tem je bil aktiven tekmovalec v raketnem modelarstvu in več kot deset let tudi član državne reprezentance. (Levo Denis Banovic, desno Andrej Vrbec)

Dvostopenjska raketa z maso 35 kilogramov in dolžino 3,5 metra je v desetih sekundah dosegla hitrost 3.700 km/h, nato pa je še minuto prosto letela do višine 25 kilometrov. Raketa je bila opremljena z naborom instrumentov, ki so merili hitrost, višino, pospešek in drugo. Na krovu je bil tudi GPS sprejemnik, ki je zabeležil trajektorijo poleta in kamera, ki je posnela polet. Sistem za telemetrijo je med poletom vse podatke po radijski zvezi pošiljal bazni postaji na tleh.

Načrtujejo polet rakete do 100 kilomterov visoko

To je bil še eden v vrsti poskusnih poletov, katerih namen je preizkusiti vse ključne tehnologije, ki so potrebne za polet prve slovenske rakete v vesolje. Načrtuje se, da bo podobna, a malce večja raketa, poletela preko von Kármánove črte, to je 100 kilometrov visoko, kar velja za suborbitalni polet v vesolje. Pri suborbitalnem poletu se raketa ne utiri v orbito okrog Zemlje, ampak s padalom pade nazaj na Zemljo.

Vrbec amaterske rakete gradi že 15 let

Andrej Vrbec se z gradnjo amaterskih raket ukvarja že 15 let. Pred tem je bil aktiven tekmovalec v raketnem modelarstvu in več kot deset let tudi član državne reprezentance. Že leta 2015 je izstrelil raketo, ki je poletela 17,5 kilometrov visoko, še poroča portal Vesolje.net.

To je bil drugi najvišji polet amaterske rakete v Evropi

Zanimivo je, da polet slovenske amaterske rakete trenutno velja za drugi najvišji polet amaterske rakete v Evropi. Najvišje je poletela raketa, ki jo je izdelala skupina z Univerze v Stuttgartu in je leta 2016 poletela 32 kilometrov visoko.