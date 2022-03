Severna Koreja testirala in izstrelila medcelinsko raketo #video

Severna Koreja je potrdila, da je v četrtek testirala nov tip medcelinske balistične rakete, kar je naročil in nadzoroval severnokorejski voditelj Kim Džong Un, so danes poročali državni mediji. Raketa, ki so jo izstrelili v četrtek, je letela višje in dlje od vseh prejšnjih medcelinskih raket. ZDA so medtem zaradi testiranja uvedle nove sankcije.

Testiranje nove medcelinske balistične rakete je potekalo pod nadzorom Kima, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Ob tem so državni mediji objavili fotografije, na katerih se Kim sprehaja pred ogromno raketo, na drugih pa se veseli ob testni izstrelitvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z novo raketo "se bo ves svet znova jasno zavedal moči naših strateških oboroženih sil", je dejal Kim glede na poročanje KCNA. Kot je dodal, je država zdaj pripravljena na soočenje "z ameriškimi imperialisti".

Buren odziv sosednjih držav in ZDA

Severna Koreja je v četrtek testirala novo medcelinsko raketo, ki je letela višje in dlje kot prejšnje, in sicer naj bi dosegla okoli 6.250 metrov višine in letela 1.090 kilometrov daleč. Raketa je pristala v Japonskem morju, v izključni gospodarski coni Japonske.

To je bila prva izstrelitev rakete Hwasong-17, ki so jo predstavili oktobra 2020. Na testiranje so se burno odzvali v sosednjih državah Severne Koreje in v ZDA.

Washington je uvedel tudi nove sankcije proti podjetjem in posameznikom v Rusiji in Severni Koreji, ki jim očitajo, da pomagajo pri raketnem programu Pjongjanga. Varnostni svet Združenih narodov pa bo danes na izrednem srečanju razpravljal o zadnjem testiranju Severne Koreje.

Severna Koreja že večkrat testirala medcelinsko raketo

Severna Koreja je do zdaj trikrat preizkusila medcelinske balistične rakete, nazadnje leta 2017 raketo Hwasong-15. Pjongjang naj bi nov tip medcelinske rakete poskusil testirati že prejšnji teden, vendar je raketa eksplodirala takoj po izstrelitvi.

Pjongjang je poskusne izstrelitve raket in druga testiranja orožja prekinil leta 2019, ko je voditelj Kim Džong Un začel pogajanja s tedanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Nato so pogovori propadli, Severna Koreja pa zdaj kljub ostrim mednarodnim sankcijam nadaljuje prizadevanja za posodobitev svoje vojske.