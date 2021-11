Tako bo videti prvo plavajoče mesto na svetu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Južni Koreji napovedujejo, da bodo do leta 2025 zgradili prvo plavajoče mesto na svetu.

Na morski gladini pri južnokorejskem mestu Busan naj bi v štirih letih zraslo povsem novo mesto, prvo te vrste na svetu. Gre za projekt, ki ga ob oblasteh v Busanu podpirajo tudi Združeni narodi, z njim pa želijo odgovoriti na vse bolj pereče vprašanje, kaj se bo ob dvigovanju morske gladine zaradi podnebnih sprememb zgodilo z ljudmi, ki živijo v obalnem pasu.

Foto: OCEANIX/BIG-Bjarke Ingels Group/Cover Images

Plavajoče južnokorejsko mesto bo stalo na več umetnih otokih, ki bodo sicer zasidrani, a se bodo lahko dvigovali skupaj z morsko gladino. Načrtovalci zagotavljajo, da bo plavajoče mesto lahko kljubovalo slabim vremenskim razmeram, tudi orkanom in cunamijem.

Foto: OCEANIX/BIG-Bjarke Ingels Group/Cover Images

Mesto bodo sestavljale soseske, ki bodo obsegale po dva hektarja, v njih pa bo živelo po 300 prebivalcev. Vse zgradbe bodo imele največ šest nadstropij, da bodo tako lažje kljubovale vetru, njihove strehe bodo prekrite s sončnimi celicami za pridobivanje električne energije.

Foto: OCEANIX/BIG-Bjarke Ingels Group/Cover Images

Stroški zgraditve plavajočega mesta so ocenjeni na 200 milijonov dolarjev oziroma okoli 180 milijonov evrov, dokončali naj bi ga do leta 2025, načrtovalci pa imajo v mislih tudi podobne projekte drugod po svetu od Evrope do Afrike.

