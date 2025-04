Poplave v severni Italiji, ki so jo v minulih dneh prizadela huda neurja, so danes zahtevale novo žrtev. V pokrajini Vicenza je umrl moški, še enega pa pogrešajo, potem ko je njun avto odnesla narasla voda. V Dolini Aoste ob meji s Francijo je več tisoč ljudi ostalo brez elektrike.

V bližini kraja Valdagno na območju Vicenze je narasla voda hudournika odnesla avtomobil, v katerem sta bila oče in sin. Gasilci so pogrešani osebi iskali tudi s pomočjo dronov, danes zjutraj pa so nato našli truplo enega od moških, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Močni nalivi in poplave so od srede prizadeli predvsem dežele Piemont, Ligurijo, Lombardijo in Furlanijo - Julijsko krajino.

Izredne razmere v Piemontu

V Piemontu so zaradi zemeljskih plazov zaprli več cest in železniških prog, oblasti so razglasile izredne razmere. V bližini Torina so v četrtek našli truplo 92-letnega moškega, ki se je utopil, potem ko je hišo zajela poplavna voda.

Močno deževje in na nekaterih območjih tudi sneženje sta povzročila težave tudi v Dolini Aoste na meji s Francijo, kjer je bilo danes brez elektrike 6.400 ljudi, še navaja Ansa.

Po besedah direktorja elektroenergetskega podjetja v Dolini Aoste Giorgia Pessiona je najbolj kritično v kraju Cogne, medtem ko so v nekaterih drugih krajih oskrbo že obnovili.