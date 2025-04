Sneg in močan dež zajela več držav: truplo moškega našli v poplavljeni hiši #video

Severno Italijo so zajela huda neurja, ki so terjala najmanj eno življenje. Zaradi obilnih padavin so reke ponekod prestopile bregove, zaprte so številne ceste, prihaja do motenj v železniškem prometu. Prizadete so predvsem dežele Piemont, Lombardija in Furlanija - Julijska krajina. O težavah zaradi vremena poročajo tudi iz Švice in Francije.

Na severu Italije so po močnem deževju mnoge reke prestopile bregove. Še posebej je prizadeta dežela Piemont z glavnim mestom Torino, kjer se je vodostaj reke Pad močno dvignil. Več območij v bližini reke je zaprtih, prav tako tudi številne ceste. V nekaterih občinah so prebivalce pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov. Iz bližine Torina poročajo o smrtni žrtvi. Oblasti so našle truplo 92-letnega moškega v poplavljeni hiši.

#BREAKING #Italy Monteu da Po, a small town 32 kilometers northeast of Turin in Italy’s Piedmont region, has been overwhelmed by severe floods caused by torrential rains. pic.twitter.com/2ZrvK5xNsl — The National Independent (@NationalIndNews) April 17, 2025

Oblasti so v več kot sto občinah objavile rdeče opozorilo zaradi močnih sunkov vetra, poplav in zemeljskih plazov. V gorski vasici Giaveno v Piemontu so zaradi zemeljskih plazov evakuirali nekaj hiš, poročajo italijanski mediji.

Zaradi plazov zaprli več cest in železniških prog

Zaradi zemeljskih plazov so zaprli več cest in železniških prog, kar je povzročilo precejšnje težave v prometu. Med drugim je prekinjen železniški promet na pomembni povezavi med Italijo in Švico.

V prestolnici Lombardije, Milanu, so zaradi močnega vetra zaprli mestne parke. Zaradi poplav so morali večkrat posredovati gasilci. Po obilnih padavinah se je močno dvignila tudi gladina jezera Maggiore, drugega največjega italijanskega jezera.

🚨 ITALIA | Inundaciones, tamaños y caos por el temporal en el norte del país

📌Hay trenes detenidos, rutas y puentes cerrados. Protección Civil activó alertas roja, naranja y amarilla por riesgo hidrogeológico. pic.twitter.com/WEZH7oENhj — Mundo Poder (@MundoPoder_) April 17, 2025

O močnem deževju so poročali tudi iz Furlanije - Julijske krajine. V Trstu so sunki vetra dosegali hitrost čez 120 kilometrov na uro.

Civilna zaščita v Toskani je zaradi močnega vetra s sunki tudi do 90 kilometrov na uro izdala rumeno opozorilo za obalne predele.

Močan jugo že več dni piha tudi v Apuliji na jugu Italije. Na območju Foggie so morali gasilci večkrat posredovati zaradi podrtih dreves, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Močan veter je povzročal težave tudi v letalskem prometu. Več letal, ki bi morala danes pristati v glavnem mestu Apulije, Bariju, so morali preusmeriti na letališče v Brindisi, dodaja Ansa.

Po napovedih vremenoslovcev se bo slabo vreme v Italiji nadaljevalo tudi prek velike noči.

V Švici zaradi močnega deževja in sneženja izdali vremensko opozorilo

Švicarske oblasti pa so zaradi močnega deževja in ponekod tudi sneženja izdale vremensko opozorilo za južna kantona Ticino in Valais, od koder poročajo o velikih težavah v prometu in izpadih elektrike. Oblasti so za Valais ter dele Ticina in kantona Bern izdale opozorilo pred snežnimi plazovi.

Znano smučišče Zermatt v Valaisu je odrezano od sveta, težave pa imajo tudi zaradi izpadov električne energije, je povedala predstavnica turističnega urada.

Po poročanju televizijske hiše SRF so v Zermattu namerili 55 centimetrov novega snega. Na prelazu Veliki sveti Bernard je zapadel celo meter novega snega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Franciji se je zaradi snega podrlo več dreves

Prestolnico kantona Valais, Sion, so iz previdnosti zaprli za ves avtomobilski promet in pešce. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo doma, potem ko se je zaradi snega podrlo več dreves. Šole v kantonu, ki na zahodu meji na Francijo, so danes zaprte.

Tudi v francoskih Alpah je ponoči ponekod zapadlo do 120 centimetrov snega, poročajo o velikih težavah v prometu. V departmaju Savoie svarijo pred snežnimi plazovi. Približno štiri tisoč domov je bilo danes zjutraj brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.